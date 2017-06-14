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Самые яркие легионеры из Африки, которые засветились в чемпионате Беларуси

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  • 14.06.2017, 19:20
Умару Бангура
Фото: pressball.by

Пять лучших африканских футболистов, которые усилил национальный чемпионат.

О ярких легионерах из Африки рассказывает «Прессбол».

Баба Адаму, «Динамо» Минск (2003)

Форвард из Ганы провел в столичном «Динамо» лишь полгода, но сумел стать персонажем поистине культовым. Баба Адаму по прозвищу Армандо — поговаривают, что на родине его все так и зовут — приехал в белорусскую столицу с приличным бэкгранудом и при личной протекции Анатолия Байдачного. Именно белорусский коуч в свое время привез Адаму в Россию, заприметив техничного нападающего в ОАЭ. Помотавшись (с переменным успехом) по городам да весям нашей необъятной восточной соседки, ганец прибыл в Минск, дабы помочь «бело-голубым» в Кубке УЕФА. В Кубке этом Адаму помог не сильно (0:5 по сумме двух матчей от «Брондбю»), но на внутренней арене запомнился. Даже не просто запомнился, а запал в душу динамовским болельщикам. И не только из-за своего, как бы сказала нынешняя молодежь, «меметичного» имени. Некоторые вовсе поговаривали, что легионера такого уровня белорусская земля не знала — специалисты отмечали его технику, пластику и нестандартные решения. «Легионер такого уровня» вполне мог перестать быть легионером. «Это очень хороший нападающий. У нас таких давно не было. Я думаю, Баба Адаму осенью уедет из Беларуси, чтобы поиграть в Европе. Ганец выразил желание выступать за нашу сборную. Да ради бога!». Так говорил Байдачный. Но разговоры эти после провала в Кубке УЕФА поутихли. Да и в Европу Адаму, который, к слову, пообещал стать лучшим игроком мира, не поехал — вернулся в Россию. Шесть голов в 13 матчах — вот его след в статистических таблицах нашего чемпионата.

PS. Кстати, приезжал Адаму в Минске не один, а... с личным слугой. «Действительно, есть один парень, который мне помогает по хозяйству, а я ему за это плачу. Знаю его уже много лет — он тоже из Ганы. А что здесь такого? У нас это в порядке вещей. Скажем, в моем доме на родине вообще много прислуги. Кто-то убирает, кто-то стирает, а кто-то готовит…» Еще один штрих к портрету яркого футболиста.

Брюно Мбанангой, «Динамо» Минск (2006-2009, 2011-2012)

Если Баба Адаму из-за непродолжительной побывки в «Динамо» все же больше запомнился своими высказываниями и высказываниями о себе, то габонец Брюно Мбанангой остался в памяти благодаря очень качественной игре. В общем и целом, земляка Обамеянга можно смело называть лучшим африканским легионером в истории столичной команды. А, может быть, и в истории чемпионата. Если вы вздумали поспорить с этим утверждением — ладно, назовем Брюно самым любимым африканцем в «Динамо. Неспроста он дважды признавался лучшим игроком сезона по версии болельщиков. И за 4 года он стал в доску своим парнем, некоторые называли его даже стилеобразующим футболистом минской команды. В интервью игрок основы сборной Габона рассказывал о настоящей истории любви с фанатами, признавался в нелюбви к БАТЭ (потому что так надо, я же из «Динамо»), жалел, что не удалось завоевать с «бело-голубыми» чемпионский титул (в 2008 и 2009 годах останавливался от заветной строчки в шаге). В 2009 году он уехал в чемпионат Турции, чтобы спустя два года вернуться в любимый белорусский клуб. «Ко мне проявляли интерес французские, бельгийские клубы, но я хотел вернуться именно в Беларусь. Почему выбрал «Динамо», а не «Шахтер»? Тому было много причин, но главная из них — в минском «Динамо» я чувствую себя как дома. И этот фактор перевесил все остальные».

Проведя еще два сезона, любимчик болельщиков приостановил карьеру из-за проблем со спиной. Чуть позже Брюно пытался было реанимировать карьеру, съездив на просмотр в «Неман». Но медосмотр габонец не прошел.

В высшей лиге Мбанангой провел 108 матчей, забил 18 мячей и отдал 14 передач. А если вы забыли, как этот парень выглядел на поле, то мы вам напомним.

Умару Бангура, «Динамо» Минск (2014-2016)

Воспоминания об этом парне еще свежи. Благо, с этим игроком у фанов «Динамо» связаны в основном только положительные эмоции. Именно Бангура был основным центральным защитником столичной команды, которая вышла в группу Лиги Европы. В белорусскую столицу Умару приехал уже в статусе лучшего футболиста Сьерра-Леоне. И реноме свое полностью оправдал, на добротном уровне отпахав два сезона, став, к тому же, одним из архитекторов того европейского успеха команды Журавля. Кроме того, Бангура поработал и над «продвижением» минского «Динамо» в своей родной стране: по его словам, вся Сьерра-Леоне переживала за белорусскую команду.

В 2016 году Бангура решил перейти в «Цюрих», который к тому времени вылетел во втором швейцарский дивизион. «Я решил сменить белорусский элитный дивизион на вторую лигу чемпионата Швейцарии, потому что считаю, что «Цюрих» — больший клуб, чем минское «Динамо». Швейцарцы пригласили меня, чтобы я помог им вернуться в Суперлигу». И Умару помог — титулованный клуб финишировал на первом месте во втором дивизионе.

Впрочем, что характерно для африканских футболистов, запомнился Бангура не только своими защитными навыками. Журналисты обнаружили в его инстаграме фото, на которой Умару изображен в майке со свастикой. Футболист оперативно удалил снимок, но он уже успел разлететься по новостным порталам, причинив капитану сборной Сьерра-Леоне некоторые имиджевые неприятности.

Паскаль Менди, «Партизан» (2010-2011), «Динамо» Брест (2011), «Торпедо»-БелАЗ (2012-2013)

Еще один игрок своей национальной сборной — в данном случае Сенегала — который выступал в нашем чемпионате. Да-да, он застал времена, когда «Партизан» пылил еще в высшей лиге. Последние времена — именно при Менди минчане вылетели в первую лигу, а африканец уехал в аренду в брестское «Динамо». Затем были два года в «Торпедо», в первом из которых Паскаль был железным игроком основы. Разумеется, не обошлось и без скандальных историй. Причем неприятности прямо-таки преследовали Менди. Еще в бытность игроком московского «Динамо» сенегалец был избит у своего дома, после чего был вынужден ходить по улице с телохранителем. Попал в историю тезка великого ученого и в Бресте: во время банкета в клубе к футболисту привязался какой-то парень. Дело дошло до драки «раз на раз». Менди из поединка вышел победителем.

Третья история о расизме. По крайней мере, так она выглядит из показаний самого Паскаля. В одном из матчей с «Шахтером» у сенегальца случился конфликт с Комаровским и Риосом. Все закончилось тем, что Менди ногой отмахнулся от соперника и увидел перед собой «красный свет». По словам африканца, «горняки» назвали его «черной обезьяной». Те, к слову, свою вину полностью отрицали. Интересно, что, по словам Паскаля, в Беларуси такие проблемы у него возникали только в поединках с солигорским клубом.

Вы высшей лиге Менди провел 86 матчей, забил 3 гола. Один из этих мячей венчало вот такое эффектное празднование.

Ричард Бохомо, «Гомель» (2008)

Камерунский гигант с 58-м размером ноги (но это не точно) вряд ли попадет в топ лучших легионеров чемпионата Беларуси. Да и в топе лучших африканцев его тоже не будет. Но странное дело — гомельским болельщикам отыгравший 23 матча в высшей лиге Бохомо пришелся по душе. Недаром один из материалов о нем на клубном сайте пестрил заголовком «Ричард Львиное Сердце». Пусть этот парень «привозил», и «привозил» много, пусть его мастерство оставляло желать лучшего, а пластичность вызывала улыбку. Но об этом добродушном и старательном защитнике в Гомеле вспоминают с теплотой. Так почему бы ему не попасть и в этот шорт-лист?


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