Равноценно и равнозначно 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

14.06.2017, 19:24

Антон Орехъ

Российская власть всегда принимала только такие законы, которые делали счастливее ее саму или ее приятелей.

Никогда российская власть не принимала никаких законов, чтобы сделать счастливее именно нас! Никогда! Российская власть всегда принимала только такие законы, которые делали счастливее ее саму или ее приятелей. А если гражданам что-то перепадало, то разве что случайно, в качестве побочного эффекта.

С какой вдруг радости мэрия Москвы и Дума вдруг решили позаботиться о жителях старых домов? Ну, вот откуда вдруг возникло это человеколюбие, забота о жителях хрущевок и коммуналок? Есть два совершенно четких признака, что вас хотят облапошить. Первый признак – спешка, второй признак – давление. Куда так торопятся-то? Эти дома десятилетиями стояли и простоят еще несколько лишних месяцев. Почему не обсудить все спокойно, не взвесить хорошенько, всем все объяснить и всех успокоить? Но не успели депутаты еще ничего проголосовать, как уже началось ураганное составление списков на снос! Непонятно еще, что сносить, но уже готовы списки! Не значит ли это, что им было все равно, что снести – главное поскорее и побольше? Еще не принят федеральный закон, а уже идет голосование по домам, причем идет с дикими скандалами. Успели стравить между собой тысячи москвичей. Какое вообще может быть голосование, пока закон не принят? Как можно быть за или против, если неизвестно, о чем идет речь?

Ведь даже во втором чтении в проект внесли – причем внесли вынужденно, после массовых протестов – несколько десятков поправок! А ведь любая поправка способна повлиять на вашу судьбу и кардинально изменить ваше отношение к реновации – так как же можно голосовать заранее? Но даже теперь закон допускает строительство новых зданий с нарушением технологии, санитарных и прочих нормативов. Потому что так будет просто быстрее, если не соблюдать элементарных требований. Послушайте, что говорят авторитетные в градостроении люди, которые видели проекты будущих домов. Снаружи все более или менее прилично, а внутри — те же хрущевки! Потому что ни у мэрии, ни у государства просто физически нет денег, чтобы построить такое количество жилья по обещанным стандартам комфорт-класса. Это просто невозможно!

Но никакие возражения не могут повлиять на итоговое решение. И это решение продавливается всеми доступными способами, от мухлежа с голосованием до избиения недовольных. С чего это нас буквально силой стремятся осчастливить-то? Да потому что этим людям все время нужны наши деньги. Новые налоги, поборы, штрафы, «платоны», перекладывание плитки раз в квартал, стадион «Зенит». И вот теперь мы подошли к тому моменту, когда, судя по всему, украдено и распилено почти всё! И тогда они решили просто снести ваши дома, отобрать ваши квартиры – а для большинства квартира и есть основной капитал. Расчет прост. У нас действительно полно ветхого жилья, а многие люди действительно живут в скверных условиях. Впрочем, полно и таких, кто просто рассчитывает получить что-то нахаляву. Но если реноваторам уже мерещатся триллионы рублей, то не сомневайтесь, что халява превратится либо в шиш с маслом либо в дырку от бублика. Это они и называют равнозначным или равноценным выбором.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»