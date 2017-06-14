Кто из белорусских чиновников попадает под санкции США 14.06.2017, 19:57

Во вторник Дональд Трамп продлил действие санкций, введенных в отношении властей Беларуси Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

14 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против белорусских властей. Основанием для продления санкций называлось то, что ряд представителей власти Беларуси подрывают демократические процессы и институты.

Полный список чиновников, против которых Соединенные Штаты ввели санкции, нигде не публиковался: в США это объясняют защитой личных данных, передает «Еврорадио».

Тем не менее известно, что в 2006 году в под санкции США попали правитель Беларуси Александр Лукашенко, его старший сын Виктор Лукашенко, а также тогдашние чиновники: заместитель главы администрации правителя Наталья Петкевич, министр юстиции Виктор Голованов, руководитель Белтелерадиокомпании Александр Зимовский, председатель КГБ Степан Сухоренко, госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман, командир специального отряда быстрого реагирования МВД Дмитрий Павличенко, министр внутренних дел Владимир Наумов. Кроме того, в список попала глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

В 2007 году список пополнился рядом других чиновников: генпрокурор Петр Миклашевич, начальник полка милиции специального назначения Юрий Подобед, министр образования Александр Радьков, министр информации Владимир Русакевич, экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков и начальник управления общественных объединений Министерства юстиции Олег Слижевский.

Произошли ли изменения в «черном списке США» за последние 10 лет, не известно.