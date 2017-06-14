Вячеслав Сивчик: Молчать мы не будем! 14.06.2017, 20:12

Вячеслав Сивчик

Фото: charter97.org

Акции против маневров «Запад-2017» пройдут уже в июне и июле.

Белорусская оппозиция протестует против совместных с Россией военных учений и требует освобождения политзаключенных.

Акции против маневров «Запад-2017» пройдут уже в июне и июле. Об этом заявил во время пресс-конференции в Киеве известный белорусский политик Вячеслав Сивчик, пишет украинский сайт «Антикор».

«Движение солидарности «Разам» сразу заняло резкую позицию, как только стало известно, что эти учения будут, и появилась информация, что российские войска могут остаться. Мы протестуем против нахождения российских войск на нашей земле. Детальной информации об этих маневрах, которые будут осенью и которые сейчас уже идут, потому что кроме «Запада-2017» проходят и другие учения с участием российских войск, к сожалению нет», — сказал Вячеслав Сивчик.

По словам общественного деятеля, цифры количества военных, которые будут участвовать в учениях на территории Беларуси, совершенно разные.. Это связано с тем, что международное законодательство предусматривает присутствие международных наблюдателей при условии определенного количества участников.

«По московской версии речь идет о 3,5 тысячах, а представители режима Александра Лукашенко говорят, что число участников — более 12 000, потому что как раз эта цифра позволяет работать международным наблюдателям», — пояснил он.

Активист высказал мнение о том, что Лукашенко является «вассалом Москвы», который с 1994 года проводит пророссийскую политику, поэтому не стоит тешить себя иллюзиями, что правитель Беларуси станет на защиту суверенитета страны.

«Мы не разделяем тех иллюзий, которые частично присутствуют в украинском обществе о том, что Александр Лукашенко является защитником суверенитета Беларуси. Максимум, что он может, — это защищать свои деньги, которых нахватал за эти 23 года», — сказал он.

Кроме того, Сивчик заявил о том, что весной этого года в Беларуси активизировались репрессии властей против оппозиционных сил и связывает это с подготовкой к российско-белорусским военным учениям осенью.

«Аресты представителей гражданского общества во время мирных акций и уголовное «дело патриотов», по которому и сейчас сидят люди, безумное давление на белорусский народ — это зачистка, которую осуществляет режим Лукашенко как раз накануне этих учений. Это очень опасно», — подчеркнул политик, отметив, что белорусам сейчас не разрешено владеть даже охотничьим оружием.

Также он сообщил, что на сегодня в Беларуси около двух десятков, которые подвергаются моральным и физическим пыткам, однако, это лишь верхушка айсберга, потому что не обо всех, кто подвергается репрессиям и попадает в тюрьму по политическим мотивам, удается узнать информацию.

Вячеслав Сивчик также отметил, что против проведения военных учений выступают и представители Белорусского Национального Конгресса. Уже в июне оппозиционеры планируют провести акции протеста против совместных военных учений.

«22 июня будет пикет, а в июле планируется антивоенная акция. Будут акции осенью, молчать мы не будем. Нам необходима информационная поддержка. Ситуация очень сложная», — подытожил Вячеслав Сивчик.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» должны состояться с 14 по 20 сентября. Для участия в маневрах в Беларусь перебросят большое количество российских войск. Для перевозки войск и военных грузов по Беларуси в 2017 году Минобороны России заказало 4162 железнодорожных вагона, тогда как на весь 2016 год заказывались только 50 вагонов.