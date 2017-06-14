Особенности банковской системы в Беларуси 14.06.2017, 20:20

Забытую в банкомате карточку можно вернуть только через две-три недели, пройдя перед этим сложную бюрократическую процедуру.

- Недавно забыла карточку в банкомате, обнаружила это пару дней спустя. Думала, что смогу сразу ее забрать, но не тут-то было. Оказалось, карту вернут только через две-три недели! - удивляется читательница kp.by Елена. - Долго ждать приходится из-за того, что карточку выпустил один банк, а банкомат, где я ее забыла, принадлежит другому.

Позже выяснилось, что в банке, который установил банкомат, забрать карточку можно на неделю раньше. Но для этого все равно сначала нужно съездить в свой банк и получить в нем специальное гарантийное письмо.

- Одного паспорта мало, надо тратить время, получать бумажки… А еще я, как полагается, заблокировала карточку, когда обнаружила ее пропажу. Но после этого у меня перестал работать еще и интернет-банкинг. Деньги со счета никуда не делись, и я думала, хоть коммуналку оплачу. А в итоге две недели буду сидеть с пустым кошельком и без привычного банковского интернет-обслуживания, - говорит Елена.

«Комсомолка» попросила банковского специалиста прокомментировать эту историю.

- Извлечь забытую карточку можно только во время инкассации, когда в банкомат загружаются деньги. В среднем банкоматы инкассируются раз в неделю. Соответственно, если клиенту не повезло забыть карту после инкассации, придется ждать неделю, - объясняет Денис Порецкий, начальник управления банковских платежных карточек и электронных денег Банка Москва-Минск. - После этого карточка будет доставлена в отделение, которое занимается инкассацией, а оттуда - в отделение, которое занимается карточками. Если карту выпустил этот же банк, ее перешлют в филиал, где она была выдана. Если другой банк, отправят туда. Уже после этого специалисты будут связываться с держателем карточки. К сожалению, это небыстрый процесс.

- Для чего нужно гарантийное письмо, почему нельзя было забрать карту просто с паспортом?

- Это зависит от правил конкретного банка. Некоторые позволяют забирать забытые карточки любых белорусских банков без гарантийных писем, главное, чтобы имя на ней совпадало с именем в паспорте. Но некоторые подходят строже. Формально карточка является собственностью банка и выдается клиенту во временное пользование. Поэтому, если вы забыли карту в банкомате другого банка и хотите забрать ее раньше, банк может попросить вас принести гарантийное письмо, которое подтверждает, что эта карточка действительно была предоставлена вам в пользование, - говорит Денис Порецкий.

- А почему после блокировки карты перестал работать интернет-банкинг?

- Когда карточка блокируется, она становится неактивной для совершения любых операций, в том числе через интернет- или мобильный банкинг. Но если к этому счету была выпущена дополнительная карточка, она будет работать без проблем, причем не только в интернете.

Что делать, если забыл карту в банкомате?

В первую очередь позвоните в свой банк и заблокируйте ее (иногда это можно сделать в интернет- или мобильном банкинге). После этого уточните правила работы с забытыми карточками в банке, который установил банкомат. Вам расскажут, сколько примерно времени придется ждать, как и где можно будет забрать карту, запишут ваши контактные данные, чтобы держать вас в курсе.

Как снять деньги со счета, если временно остался без карточки?

- В большинстве банков это можно сделать в любом отделении с паспортом. Правда, за снятие денег в кассе могут взять комиссию. А еще, если карточка была овердрафтной или кредитной, банк сможет выдать вам только ваши деньги, но не кредитные, - объясняет Денис Порецкий.

Вопрос ребром

Почему банкомат сначала выдает деньги и потом карточку, а не наоборот?

Неудивительно, что многие, сложив наличку в кошелек, просто забывают забрать карту. Но ведь бывают и банкоматы, которые сначала возвращают карточку. И даже такие, куда вообще не нужно ее вставлять - достаточно провести магнитной полосой по считывателю, как в платежном терминале.

Может быть, такие умные машины помогли бы нам реже забывать карты?

- Раньше некоторые белорусские банки устанавливали банкоматы, которые сначала возвращали карту. Но тогда была другая проблема: люди забывали взять деньги, - вспоминает Денис Порецкий. - Сейчас эта процедура регламентирована Нацбанком, и последовательность должна быть именно такой: сначала наличные, потом карточка. Поэтому мы со стороны банка можем посоветовать клиентам быть внимательнее и чаще пользоваться безналичными расчетами.