В минском метро появился первый терминал по продаже жетонов 10 14.06.2017, 20:45

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Сегодня на станции метро «Площадь Ленина» заработал первый терминал по продаже жетонов.

Об этом пишут на сайте столичной подземки.

Терминал находится на выходе в сторону железнодорожного вокзала. Жетоны в нем можно купить за банкноты (номиналом 5, 10, 20 рублей) и монеты (5, 10, 20, 50, копеек 1 или 2 рубля). Сдачи аппарат не выдает.

Сейчас терминал работает в тестовом режиме, после чего рассмотрят целесообразность установки таких устройств и на других станциях.