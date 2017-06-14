Гродненцы призывают восстановить Фару Витовта 5 14.06.2017, 21:06

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Фото: «Радыё Свабода»

Знаковый храм для всей Беларуси был взорван советскими властями в 1961 году.

Житель Гродно Александр Зимин опубликовал в соцсетях обращение к Лукашенко и министру культуры - восстановить в Гродно взорванную советскими властями в 1961 году Фару Витовта. За несколько дней под обращением подписались свыше 150 человек.

Александр Зимин напоминает Лукашенко и министру Светлову, что Фара Витовта - знаковый храм не только для Гродно, но и для всей Беларуси, как Полоцкая София. По словам Зимина, Фара Витовта - несправедливо утраченный исторический символ народа, и восстановление храма в Гродно станет для всех белорусов, а также и наших потомков, примером того, что мы способны исправлять ошибки истории и чтить память предков.

Зимин сказал «Радыё Свабода», что Гродно с восстановлением святыни приобретет совершенно иной вид, а это может повлиять и на ее туристическую привлекательность.

- Сейчас на месте Фары Витовта стоит памятник, который объединяет две религии, и это хорошо. Но будет справедливо по отношению к тем людям, кто строил храм - восстановить его. Я привожу сюда туристов из-за рубежа, и они всегда задаются вопросом - что это за памятник? А потом спрашивают - почему нельзя восстановить храм? Знаете, я сам коренной житель Гродно, люблю свой город, и меня эти вопросы глубоко затронули, потому что я никак не мог на них ответить.

Зимин предлагает наладить по этому вопросу общественные слушания, и если общественность поддержит предложение, объявить сбор средств на восстановление Фары Витовта.

Гродненский историк, доктор исторических наук Алесь Кравцевич, комментируя общественную инициативу, вспоминает, что с предложением воcстановить Фару Витовта выступал еще в 1992 году, когда был участником раскопок на месте взорванного храма. По его словам, храм был архитектурной доминантой центра исторической части города, на нем были завязаны все улицы, компоновки, пространственные ориентиры. Он полностью поддерживает новую общественную инициативу.

- И не менее важно то, что это символ. Коммунисты его разрушили, а независимое белорусское государство и общественность это должны восстановить. Это могло бы стать, как было в Праге, когда восстанавливали собор святого Вита. Каждый чех вносил хотя бы по кроне на восстановление храма, и это объединяло нацию. Почему бы не сделать такое у нас?

Кравцевич говорит, что следует говорить о том, чтобы восстановить весь исторический центр Гродно - и ратушу, и дворец, и другую историческую застройку.

- Очень важно делать это в комплексе. Понятно, что быстро не получится. Пусть это растянется на годы, но важно это делать. Даже если в начале будут только макеты. Но люди должны видеть это и стремиться вернуть городу потерянную историю.

На сегодняшний день под обращением Зимина подписалось свыше 150 человек. Он намерен собирать подписи еще две недели.

- У нас складывается такая тенденция, что люди пишут в комментариях - мол, не в этой стране и не в это время. Но я вижу, что памятники в Беларуси все же восстанавливаются, просто нужно больше настойчивости. И если я пришлю властям письмо с несколькими тысячами подписей, то это будет выглядеть иначе, чем если бы там было только сто подписей.

Католический храм, известный под названием Фара Витовта, был возведен в конце XIV века. В XIX веке царские власти перестроили его в главный православный храм губернии. В межвоенный период, когда Гродно оказалось под Польшей, храм вновь перестроили в костел. Он уцелел и во время Второй мировой войны, но 29 ноября 1961 года советские власти взорвали его.