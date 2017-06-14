Геннадий Федынич: Опыты над людьми с декретом №3 пора прекращать 7 14.06.2017, 21:28

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Когда декрет направлен против граждан страны, никакими предложениями его не исправить.

Минские службы занятости разослали около 80 тысяч писем тем, кто является кандидатом в плательщики сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. Правда, на предложения о содействии в трудоустройстве откликнулось всего 250 минчан.

Praca-by.info попросил председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича прокомментировать данную инициативу местных органов занятости.

– В первую очередь я бы хотел послушать тех, кто ответил на приглашение от службы занятости, и узнать, как именно служба помогла в трудоустройстве, – говорит председатель профсоюза РЭП. – А по факту: 250 откликнувшихся из 80 тысяч – это 0,3 процента. 0,3 процента эффективности инициативы. Будем честны: на сегодняшний день республиканские службы занятости не в состоянии предоставить человеку трудоустройство по профессии с зарплатой хотя бы 350-400 долларов. Равно как и не могут отправить на бесплатное переобучение другой профессии с последующим трудоустройством с тем же заработком. Полагаю, что именно поэтому инициатива потерпела неудачу.

К сожалению, среди членов нашего профсоюза, есть те, кто годами ищет работу, – продолжает собеседник. – Известен печальный опыт Леонида Кулакова, которого почти взяли на работу контролером, но, узнав про составленные на него административные протоколы, перехотели.

На вопрос о предложениях в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», которые минская служба занятости направила на рассмотрение рабочей группы при правительстве, Геннадий Федынич более категоричен:

– Сама инициатива и предложения в декрет – попытка скрыть промах руководства страны с печально известным декретом №3. Давно и всем понятно, что опыты над людьми с декретом №3 пора прекращать. Когда декрет направлен против граждан страны, никакими предложениями, насколько толковыми бы они ни были, его не исправить. Жаль, что белорусские власти не могут признать это.