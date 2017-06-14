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Кто помогал миллиардеру Усманову в противостоянии с Навальным

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  • 14.06.2017, 21:47
Алишер Усманов
Фото: ТАСС

Блогером Усманова сделал известный российский писатель, телеведущий и бизнесмен.

Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев помогал миллиардеру Алишеру Усманову записывать видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Не исключено, что о своем решении подать в суд на политика бизнесмен проинформировал Кремль и правительство, пишет ВВС.

Два знакомых писателя Сергея Минаева и один знающий Алишера Усманова человек подтвердили Русской службе ВВС, что видеообращение к оппозиционному политику Алексею Навальному миллиардеру Алишеру Усманову мог помогать готовить и снимать бывший телеведущий НТВ и автор книг "Духless" и "The Телки" и "Р.А.Б." Сергей Минаев. Сам Минаев свою связь с видеообращением Усманова категорически отрицает. Пресс-служба USM Holdings Алишера Усманова не ответила на вопрос об участии Минаева.

Личный консультант

Минаев - известный российский писатель, телеведущий и бизнесмен. С 2016 года он главный редактор русской версии журнала Esqiure. Ранее Минаев неоднократно работал в проектах, инициированных администрацией президента. Например, после массовых протестов в 2012 году телеведущий запустил интернет-телевидение "Контр-ТВ", которое должно было стать антиподом телеканала "Дождь". 100-процентным учредителем канала был фонд "Институт социально-экономических и политических исследований", который в тот момент возглавлял бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента Дмитрий Бадовский.

Сейчас Минаев возобновил то интернет-шоу, которое делал еще на "Контр-ТВ": программа «Анчоусы и маргаритки» транслируется в социальной сети Vkontakte.

Минаев давно знаком с Усмановым, рассказал один из его знакомых. Сам писатель подтверждает это. Их связывают общие деловые партнеры. Инвестор проектов Минаева - член совета директоров «Металлоинвеста» (компания принадлежащая холдингу USM Алишера Усманова) Валерий Казикаев. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Казикаеву принадлежат 50% ресторанной сети «Хлеб и вино» (у Минаева 30%) и 50% бара «Духлесс бар» (у Минаева 35%); жена Казикаева Ирина Фомина - основной владелец винного импортера МБГ, долей в котором также владеет писатель.

Видеоблогер

Владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, пятый номер в рейтинге Forbes самых состоятельных российских бизнесменов, необычно ярко для российской элиты отреагировал на обвинения оппозиционера Алексея Навального. Фонд борьбы с коррупцией рассказал в марте, что Усманов якобы подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы фильма связали с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и 4,3 га земли стоимостью около 5 млрд руб., и назвал действия бизнесмена «взяткой». Медведев назвал расследование Навального «компотом». Усманов в апреле подал в суд на политика, а затем опубликовал видеоблог, в котором обвинил Навального во лжи.

Усманов нечасто дает интервью, и обычно довольно сдержан в выражениях. В своих новых роликах он называл Навального «негодяем» и закончил свое выступление фразой «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Ролики Усманова на Youtube набрали по несколько миллионов просмотров. 31 мая суд признал опубликованные Навальным сведения не сооветствующими действительности и обязал политика опровергнуть сведения и удалить текст и видео расследования «Он вам не Димон», в котором содержались упомянутые сведения.

"Обращение (первое видеообращение Усманова к Навальному - прим.) записывалось на принадлежащей Усманову яхте Dilbar на iPhone 7 Plus, установленном на штатив", - сообщал РБК со ссылкой на источник в окружении миллиардера. Согласно данным портала vesselfinder.com, яхта Dilbar 12 мая находилась в районе коммуны Антиб в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, а 22 мая - в Монако.

Усманов давно хотел ответить Навальному, но его пиарщики были против, говорит знакомый бизнесмена. "Но после того, как Навальный обвинил его в изнасиловании, Усманова было не остановить. Поэтому и привлекли Минаева, потому что штатные пиарщики миллиардера точно бы стали отговаривать и все такое", - выдвигает он свою версию.

Кремль поддержал

О своем решении Усманов, скорее всего, заранее проинформировал администрацию президента и Белый дом, говорит его знакомый. В Кремле также поддержали решение Усманова обратиться в суд, говорят два источника, близких к Кремлю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова на вопрос о том, советовали ли Усманову обратиться в суд, ответили одинаково: «Нет».

Сам Навальный считает, что за активизацией Усманова и за его иском стоит Кремль или Белый дом. Это делалось, как заявил сам Навальный в интервью на телеканале "Дождь", с целью переключить внимание оппозиционера с фигуры премьера Медведева на бизнесмена Усманова. И отчасти это удалось, отметил Навальный.

Усманов давно знаком с Медведевым и считается дружественным ему бизнесменом. В то время, когда Медведев был председателем совета директоров "Газпрома" Усманов возглавлял дочернюю структуру корпорации - "Газпроминвестхолдинг". В то время у Усманова сложились с Медведевым хорошие отношения, писал в 2012 году журнал Forbes со ссылкой на сослуживца бизнесмена.

Иски Усманова (12 апреля) и первые публичные заявления бизнесмена (18 мая) появились не тогда, когда вышло расследование ФБК, после массовых протестов 26 марта с призывом Медведеву уйти в отставку, обращает внимание близкий к Кремлю собеседник.

В пресс-службе холдинга USM Holdings Алишера Усманова сообщили: "Никто из представителей российской власти, ни кто-либо вообще не пытался влиять на господина Усманова в вопросе отношений с Навальным. Решение записать видеообращения, а также подать в суд на Навального Усманов принимал самостоятельно. Задачей господина Усманова в суде была защита чести и достоинства".


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