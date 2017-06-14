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Задержана главврач санатория «Серебряные ключи» под Светлогорском

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  • 14.06.2017, 21:59

56-летнюю женщину обвиняют в получении взятки.

В отношении главного врача санатория «Серебряные ключи» возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фигурантка — 56-летняя главврач санатория «Серебряные ключи», что в 12 километрах от Светлогорска. Она задержана, проводятся «неотложные следственные мероприятия».

«По данным следствия (…) за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, приобрела для себя выгоды имущественного характера и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму не менее 59,5 тысячи рублей», — рассказали в Следственном комитете.

Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Известно, что санаторий специализируется на оздоровлении и лечении взрослых с заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, женских половых органов, а также комплексной реабилитации детей школьного и дошкольного возраста. Сюда приезжают белорусы, жители ближнего и дальнего зарубежья.


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