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В пойме Припяти загнездились уникальные для Беларуси виды куликов

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  • 14.06.2017, 22:05
Фото: rspb.org.uk

Оба вида - шилоклювка и ходулочник - остались гнездиться благодаря тому, что в этом году Припять хорошо разлилась весной.

У орнитологов вновь есть повод порадоваться за Туров: вслед за крупнейшим скоплением 120 тысяч турухтанов в апреле, этим летом любители птиц могут наблюдать в пойме Припяти еще одно чудо — на гнездовании остались такие редкие для нашей страны виды птиц, как шилоклювка и ходулочник.

О доказанном гнездовании шилоклювки в Беларуси речь идет впервые, сообщает организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

— Оба вида — шилоклювка и ходулочник — остались гнездиться благодаря тому, что в этом году Припять хорошо разлилась весной. Снежная зима, высокий уровень воды и медленное падение весеннего паводка сделали возможным гнездование этих видов в Турове: птицы задержались и было видно, что они присматривают себе место для гнезда. Кстати, в прошлый раз ходулочник гнездился в Турове в 2013 году, тоже во время хорошего паводка: разливы Припяти очень важны для тысяч водно-болотных птиц, которые останавливаются на Туровском лугу, — отмечает директор Белорусского центра кольцевания птиц, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Павел Пинчук.

Шилоклювка с птенцами. Фото взято с сайта: rspb.org.uk

— Этой весной шилоклювки и ходулочники обосновались на дамбах между прудами, вместе с колонией речных крачек. Это хорошее место для гнездования, защищенное. С одной стороны, крачки защищают сверху от хищников — болотного луня, серой вороны, ворона. С другой стороны, до этого места не доберутся такие хищники, как лиса, куница, енотовидная собака. Это повышает шансы на успешное гнездование.

Орнитологи отмечают, что птенцы уже вывелись и сейчас осваиваются на туровской земле. Теперь шилоклювка пополнит список из 230 гнездящихся птиц нашей страны.

— Если гнездование пройдет успешно, есть шансы, что в следующем году шилоклювки закрепятся в Турове и их станет больше, — отмечает Павел Пинчук.

Шилоклювка в Турове. Фото: Сергей Зуенок, birdwatch.by

Ближайшие места гнездования шилоклювок — побережье Балтийского моря и заброшенные карьеры Львовской области. Зимуют эти птицы на побережье Средиземного моря.

Кстати, шилоклювка изображена на логотипе крупнейшей природоохранной организации Европы — Королевского общества защиты птиц (RSPB). Ее возвращение в 1940-х годах и последующее увеличение числа является одним из самых успешных примеров сохранения и защиты природы.

По соседству с шилоклювками в Турове можно наблюдать и как минимум три пары ходулочников — редких для Беларуси куликов с непропорционально длинными ногами. В Беларуси ходулочник в этом году отмечен на Полесье сразу в нескольких местах. С 1996 года орнитологи редко, но находили гнезда ходулочников в Беларуси.

Ходулочник. Фото: innature.kz

Есть информация, что одна пара ходулочников гнездилась в Турове в 2013 году. Так что можно сказать, что орнитологи давно ожидали, что ходулочник загнездится вновь. 2017 год, с большими разливами Припяти, которые так важны для куликов, подарил этот шанс.

Ходулочник в Турове. Фото: Сергей Зуенок, birdwatch.by

Гнездование этих видов — еще одно доказательство важности реки Припять и Туровского луга как места остановки и гнездования редких видов птиц.

В Беларуси гнездящимися считаются 230 видов птиц (всего птиц у нас 329). Если про регистрацию новых видов птиц (например орел-могильник или сибирский черноголовый чекан) орнитологи сообщают по два-три раза в год, то гнездящаяся птица — куда более редкое и важное событие. Последняя такая регистрация была 5 лет назад: летом 2012 года северную бормотушку отметили в Оршанском районе.


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