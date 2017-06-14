Цуркин выиграл испанский этап «Маре Нострум» на дистанции 100 метров баттерфляем 1 14.06.2017, 22:47

Евгений Цуркин

Белорусский пловец опередил знаменитого венгра Ласло Чеха.

В Барселоне (Испания) завершился второй этап международной плавательной серии — «Маре Нострум», передает «Прессбол».

Белорус Евгений Цуркин первенствовал на дистанции 100 метров баттерфляем, опередив знаменитого венгра Ласло Чеха.

При этом гомельчанин показал результат, который на секунду хуже его национального рекорда в этом виде.

Баттерфляй. 100 м. 1. Евгений Цуркин (Беларусь) — 52,46. 2. Ласло Чех (Венгрия) — 52,51. 3. Маттео Риволта (Италия) — 52,86.