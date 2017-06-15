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Washington Post: Трамп находится под расследованием ФБР

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  • 15.06.2017, 7:37
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Фото с сайта vebus.ru

Расследование началось после увольнения президентом США Джеймса Коми.

Роберт Мюллер – спецпрокурор, назначенный для проведения независимого расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией – планирует допросить высокопоставленных сотрудников американских спецслужб. Речь идет о директоре Национальной разведки США Дэне Коутсе, главе Агентства национальной безопасности Майке Роджерсе и его бывшем заместителе Ричарде Леджетте, пишет издание со ссылкой на людей, связанных с расследованием. В АНБ Washington Post заявили, что «будут полностью сотрудничать со спецпрокурором». Национальная разведка и Леджетт от комментариев отказались.

Расследование возможного препятствования правосудию со стороны президента США – сложный процесс, даже если будут найдены убедительные доказательства. Министерство юстиции США считает нецелесообразным обвинять действующего президента, отмечает Washington Post (перевод – «Голос Америки»).

В Белом доме рекомендуют обращаться по всем вопросам, связанными с возможными связями между кампанией Трампа и Кремлем, к личному адвокату президента США Марку Касовицу. «Утечка информации ФБР о президенте является возмутительной, непростительной и незаконной», - заявил Марк Коралло, представитель Касовица.

Трамп уволил Коми в мае, пояснив, что «думал о российском деле», когда принимал решение об увольнении руководителя ФБР в то время, как Коми проводил расследование российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы в США.

На прошлой неделе, во время дачи показаний на Капитолийском холме, Коми заявил, что, по его мнению, Трамп пытался заставить его прекратить расследование в отношении бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности, и сообщил, что сотрудники Белого дома распространяли «ложь, без всякого сомнения», чтобы скрыть истинные причины увольнения директора ФБР.


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