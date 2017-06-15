Победителем Международной Букеровской премии стал писатель из Израиля 15.06.2017, 7:45

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Давид Гроссман

В шорт-лист премии размером в $64 тысячи попали шесть авторов.

Израильский писатель Давид Гроссман был назван в среду в Лондоне победителем Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize), сообщает ТАСС.

Он был удостоен награды за роман A Horse Walks Into a Bar («Лошадь входит в бар»).

В общей сложности в «короткий список» вошли шесть претендентов.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно.

Лауреатом может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский язык. Денежная составляющая премии, которую писатель-победитель разделит с переводчиком, составляет £50 тыс. ($64 тыс.).