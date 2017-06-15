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Могилевский активист: На Путина может пасть заклятие креста Евфросинии Полоцкой

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  • 15.06.2017, 7:59
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Даже Иван Грозный отказался от желания обладать крестом и сам вернул его в полоцкий монастырь.

Активист из Могилева Леонид Подберецкий написал письмо президенту России и попросил, чтобы тот «посодействовал поискам в России» Креста Евфросинии Полоцкой. Активист Белорусской социал-демократической партии «Громада» Подберецкий даже подсказал главе соседнего государства, где лежит белорусская реликвия, которую нужно вернуть на родину.

Впрочем, автор письма считает, что Путин и сам знает, где хранится белорусская святыня, и уверен: реликвию обязательно вернут Беларуси. Белорусские ценности, убежден автор обращения к главе России, должны быть в Беларуси. «Это не просто ценная вещь, а намоленный символ Беларуси. «Я понимаю, что сейчас его ценность не вписывается в политические реалии, - объясняет свою позицию Подберецкий. - На государственных символах нет у него места».

Если от Путина не будет адекватной реакции, говорит активист, то это не означает, что нужно опускать руки. Нужно постоянно напоминать россиянам, что есть такая проблема, и пока она не будет решена, то останется актуальной.

У исторической ценности есть свои легенды. «На кресте заклятие, которое пророчит каждому, кто осмелится его вывезти из Беларуси, беды и несчастья», - рассказал Подберецкий «Радыё Свабода». - Даже московский царь Иван IV (Грозный), захватив Полоцк, отказался от желания обладать крестом и сам вернул его в полоцкий монастырь. Иван Грозный понял, чем ему грозит крест. И Путин не дурак и поймет, что белорусскую реликвию нужно вернуть на ее родину».

В своем послании активист даже подсказал Путину, что Крест Евфросинии Полоцкой следует искать в Троице-Сергиевой лавры подмосковного Сергиева Посада. Активист ссылается на данные историка Сергея Тарасова, который озвучил такую версию: до начала 1941 года все, что изымалась в церкви, было занесено в «госхроны» либо в фонды музеев. А оттуда достать ценности и вернуть церкви было невозможно. Оставалось отдать то, что не было учтено. А такими неучтенными могли стать ценности и из Могилевского музея, в том числе и Крест Евфросинии Полоцкой. Сергей Тарасов утверждает, говорит, что вывезенную в годы Великой Отечественной войны белорусскую реликвию Сталин отдал Русской православной церкви, чтобы задобрить священство.

В 1941 году из Могилева в Москву отправили машину с партийным архивом и историческими и культурными ценностями. Среди них был и Крест Евфросинии Полоцкой. Куда делся тот клад, неизвестно. Крест до сих пор официально находится в розыске.

В 1943-м и 1945 году секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Пономаренко дважды публично говорил о кресте как предмете искусства, который не был утрачен, а находится в распоряжении руководства СССР. Делались попытки отыскать белорусскую реликвию в США, которые оказались бесплодными. Крест был изготовлен в Полоцке для церкви Святого Спаса по заказу преподобной игумении Евфросинии Полоцкой мастером Лазарем Богшей в 1161 году.

В 1997 году брестский ювелир-эмальер Николай Кузьмич изготовил копию креста, которая 24 августа 1997 года была освещена митрополитом Филаретом. Сейчас она хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.


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