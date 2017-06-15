Новые «письма счастья» дадут эффект уже скоро 37 15.06.2017, 8:03

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Осенняя волна протестов может стать неожиданно мощной для властей.

Об этом в интервью заявил один и лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

- Вы с Николаем Статкевичем были на собрании по созданию региональной коалиции БНК в Бресте. Как впечатление от настроения людей в регионах?

- Скажу больше: я не только был на собрании по созданию коалиции БНК в Бресте, я остался на следующий день, что поговорить с людьми из разных оппозиционных партий и движений один на один.

Ведь на общем собрании можно говорить то, что от тебя ждут, а вот разговоры «по душам» - это совсем другое.

Но что поразительно: никаких отличий между тем, что говорилось на собрании, и в приватных разговорах с активистами из Бреста не было. Люди очень решительно настроены, чтобы именно действиями, а не словами противостоять режиму Лукашенко и его антинародной политике.

И это хорошо проявляется в том, что происходит не только в Бресте, но и во многих городах Беларуси.

Белорусов уже даже не надо «расшевеливать»: не успели мы избрать руководство коалиции БНК в Бресте, как люди сразу подключились к активной деятельности. Мы договорились о координации действий БНК с организациями и партиями в регионах и о том, что регионы примут участие в акции 3 июля в Минске.

- В последнее время все чаще приходится слышать о новых «письмах счастья» от властей: то берутся за предпринимателей, то снова высылают их безработным, как вчера 80 тысячам человек в Минске. К чему это может привести в среднесрочной перспективе?

- Как раз вчера разговаривал на эту тему с двумя жителями Бреста. Один из них – индивидуальный предприниматель, другой – уже бывший преподаватель одного из вузов.

Они оба оказались в группах «социального риска» при Лукашенко и попали под действие незаконных декретов. Оба прекрасно понимают: «письма счастья» снова придут. Тем не менее они собраны и не поддаются панике. Люди прекрасно понимают: режиму уже ничего не остается, кроме как собирать поборы с и так ограбленного народа и пытаться усилить давление на несогласных.

Власти наверное забыли простой природный и социальный закон: любое действие вызывает противодействие. И чем более непродуманнее будут действия режима – тем более мощную волну протестов они вызовут. Сам режим Лукашенко провоцирует белорусов на ответные действия: не может так быть, чтобы на человека бесконечно давили, и он в итоге не придумал, как ответить достойно и равносильно.

По сути, вчера в Минске 80 тысяч человек получили «повестки» для участия в народных протестах осенью этого года. Теперь это – активные участники протестных акций в Беларуси. И осенняя волна акций будет больше и по количеству, и по радикальности народных выступлений. Терпение у людей заканчивается. Пока на дворе лето, протестное настроение «растворяется» на дачах, в поездках на заработки в Польшу и Россию, а осенью произойдет смена ситуации.

Режим Лукашенко, обвиняя на словах оппозицию в «радикальных действиях», сам создает предпосылки для радикальных протестов народа. Эти новые «письма счастья» еще прорастут осенью в виде более массовых и решительных выступлений. И на них выйдут и те, кто никогда не принимал и не собирался принимать участия в уличных акциях.