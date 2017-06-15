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Лукашенко тайно увеличил свою администрацию?

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  • 15.06.2017, 8:24
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В администрации диктатора вопреки объявленному «сокращению» был создан новый отдел.

Об этом в независимом расследовании пишет белорусский блогер d-zholik.

«Лукашенко секретным указом с грифом «Для служебного пользования» увеличил структуру собственной администрации. Соответствующее решение было принято им ровно в тот день, когда численность администрации должна была быть сокращена на 30%.

Еще в феврале, когда только было официально объявлено о предстоящем сокращении чиновников администрации Лукашенко, я выразил сомнения по данному поводу.

1 мая Лукашенко издал засекреченный указ № 142-дсп, которым подтвердил явное – сокращать бюрократов его администрации, вопреки озвученному, не будут.

Утвержденная только в начале этого года обновленная структура администрации не успела вступить в силу, как Лукашенко в нее были внесены очередные изменения: под давнюю фаворитку Дарью Шманай образован отдел государственного протокола президента.

Незначительный процент клерков администрации планово отправили в отставку, обеспечив за счет налогоплательщиков «золотыми парашютами» и пенсией по выслуге, и в порядке перевода распихали по другим президентским структурам с засекреченной численностью.

По бумагам значительное сокращение, а по факту - все на своих местах».


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