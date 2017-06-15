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Валерий Исаев: Румбутис — один из лучших вариантов для «молодежки»

  • 15.06.2017, 8:37
  • 11,981
Валерий Исаев
Фото svaboda.org

Но пауза в работе не пошла ему на пользу.

Футбольный агент Валерий Исаев в беседе с pressball.by поделился впечатлением от работы Людаса Румбутиса в «молодежке»:

- Честно говоря, не ожидал от команды Румбутиса такой блеклой игры. Видел ее матчи в Вильнюсе с литовцами и латвийцами — в них «молодежка» понравилась. Четко была видна рука тренера. Считаю, Людас Ионович — один из лучших вариантов на эту должность. Единственное, пауза не пошла ему на пользу. И теперь он слегка «поплыл» — когда началось давление, стал оправдываться, как юноша.

Тренер сборной — публичная профессия, к прессу надо быть готовым. Румбутис, по-моему, сильный специалист, просто ему нужно перестать нервничать. А что нервозность присутствует, было заметно по игре с санмаринцами. Можно догадаться, какая была установка и что ребята сыграли не так, как просил тренер. Не смогли забить быстрый гол и в целом пришлось непросто во взламывании обороны соперника. Между тем в «молодежке» есть очень талантливые ребята, к которым просто надо найти ключи в плане мотивации.


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