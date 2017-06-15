Президенты США и Украины обсудят доступ к оккупированному Крыму 1 15.06.2017, 8:45

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МИД Украины пообещал «новую интересную информацию» о деталях переговоров в Вашингтоне.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне обсудит вопросы оказания давления на Россию с целью выполнения минских договоренностей, а также предоставление международному сообществу «доступа к оккупированному Крыму». Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», - цитирует в четверг, 15 июня, главу ведомства сайт segodnya.ua. Министр пояснил, что официальное объявление о переговорах в ближайшее время – «синхронно» с американской стороной - сделает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Климкин подтвердил, что занимался подготовкой поездки во время недавних визитов в Вашингтон 8-10 мая. Он также добавил, что обсуждаться будет помощь Вашингтона Киеву в проведении реформ.

Глава МИД Украины также оговорился, что хотел бы «несколько подержать интригу» относительно дополнительных деталей переговоров. «В ближайшее время будет новая, очень интересная информация», - пообещал он.

Ранее segodnya.ua со ссылкой на источник в дипломатических кругах указал, что визит Порошенко может пройти 19-20 июня.