закрыть
15 июня 2017, четверг, 13:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Президенты США и Украины обсудят доступ к оккупированному Крыму

1
  • 15.06.2017, 8:45
  • 1,612

МИД Украины пообещал «новую интересную информацию» о деталях переговоров в Вашингтоне.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне обсудит вопросы оказания давления на Россию с целью выполнения минских договоренностей, а также предоставление международному сообществу «доступа к оккупированному Крыму». Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», - цитирует в четверг, 15 июня, главу ведомства сайт segodnya.ua. Министр пояснил, что официальное объявление о переговорах в ближайшее время – «синхронно» с американской стороной - сделает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Климкин подтвердил, что занимался подготовкой поездки во время недавних визитов в Вашингтон 8-10 мая. Он также добавил, что обсуждаться будет помощь Вашингтона Киеву в проведении реформ.

Глава МИД Украины также оговорился, что хотел бы «несколько подержать интригу» относительно дополнительных деталей переговоров. «В ближайшее время будет новая, очень интересная информация», - пообещал он.

Ранее segodnya.ua со ссылкой на источник в дипломатических кругах указал, что визит Порошенко может пройти 19-20 июня.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?