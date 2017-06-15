Павел Левинов: Солидарность – великая сила 2 15.06.2017, 9:28

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Павел Левинов

Фото: DW

Борющийся с произволом властей Беларуси правозащитник получил более 70 писем – от Франции до России и от Норвегии до Украины.

Об этом вышедший на свободу после 15 суток административного ареста витебский правозащитник Павел Левинов написал в «Фейсбуке».

«Дорогие друзья! Спасибо вам за поддержку и солидарность, которые вы проявляли все 15 суток моего нахождения за колючей проволокой! Несмотря на одиночное содержание в камере, был не один: более чем 70 писем и открыток поступили со всех уголков Беларуси, от Франции до России и от Норвегии до Украины! Писали друзья, коллеги, знакомые и незнакомые мне люди! Те кто не умеет еще писать, слали рисунки! Это дорогого стоит! Солидарность - великая сила!!!»