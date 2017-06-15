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Рапота: Летом 2018 года между Беларусью и Россией могут ввести визы

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  • 15.06.2017, 9:39
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Григорий Рапота

Вариант визового режима всерьез рассматривают в руководстве «союзного государства».

Летом 2018 года между Беларусью и Россией может начать действовать визовый режим. Об этом сообщил госсекретарь «союзного государства» Беларуси и России Григорий Рапота. По его словам, вариант введения виз на время проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу не исключается.

«Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения еще большей свободы передвижения для граждан третьих стран, — цитирует слова Рапоты БелТА. — Я так полагаю, этот вопрос еще в стадии проработки, но, видимо, в каких-то ситуациях достаточно просто показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы пересечь границу».

Как известно, финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня до 15 июля 2018 года.


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