«Тайные» функций iPhone, о которых знают далеко не все 2 15.06.2017, 9:52

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«Яблочный» смартфон может быть еще удобнее.

35 функций iPhone, о которых знают далеко не все, описывает издание lifehacker.ru.

Сочетания клавиш

1. Создание снимков без помощи сенсорного экрана

Просто вызовите Siri долгим прикосновением к кнопке Home и попросите включить камеру. Чтобы сделать фотографию, нажмите на любую кнопку громкости на смартфоне или наушниках.

2. Экстренная перезагрузка

В тех редких случаях, когда iPhone зависает или нужно освободить оперативную память устройства, поможет экстренная перезагрузка. Просто 10 секунд удерживайте нажатыми кнопку Home и кнопку блокировки.

3. Тройное нажатие на кнопку Home

Зайдите в пункт «Универсальный доступ» в основных настройках iPhone. Отмотайте вниз до вкладки «Сочетание клавиш» — перед вами откроется список функций. Тройным нажатием на кнопку Home можно запускать VoiceOver, инверсию цвета (пригодится для чтения), некоторые настройки отображения, экранное увеличение, а также Switch Control или AssistiveTouch.

Чтобы включать лупу тройным нажатием кнопки Home, просто выберите соответствующий пункт в «Универсальном доступе».

4. Двойное нажатие на сенсор кнопки Home

Пожалуй, все пользователи iPhone знают, что двойное нажатие на механическую кнопку Home открывает окно выбора приложений. Но не каждый в курсе, что двойной тап по сенсору кнопки немного «опускает» экран, позволяя владельцам больших смартфонов с легкостью дотягиваться до верхних иконок.

5. Использование 3D Touch

Если у вас iPhone 6s или новее, использование 3D Touch может здорово упростить вам жизнь и сэкономить время. Эта технология ускорит перемещение между приложениями, сделает набор текстов более удобным и не только.

6. Переназначение кнопок громкости

В iPhone предусмотрены две настройки громкости: первая — для звонков и уведомлений, вторая — для музыки и приложений. Выключение в настройках звука тумблера «Изменение кнопками» зафиксирует громкость звонка в текущем положении и передаст боковым кнопкам управление исключительно музыкой и приложениями.

Работа с текстом

7. Отмена последнего действия

Просто встряхните смартфон, и iOS предложит отменить последнее действие, будь то набор, вставка или же, наоборот, удаление текста.

8. Быстрый ввод домена

В тех случаях, когда клавиатура предлагает вам быстрый ввод домена .com, задержите палец на этой кнопке. Перед вами откроется список популярных доменов, где вы сможете быстро переключиться на заветный .ru.

9. Удаление значка микрофона с клавиатуры

Иконка микрофона между пробелом и кнопкой смены языка предназначена для голосового ввода текста. Убрать значок можно, переместив в настройках клавиатуры ползунок «Включить диктовку» в неактивное положение.

10. Прослушивание текста

iOS поддерживает функцию «Экран вслух». Для ее включения активируйте ползунок в настройках речи: «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ». Чтобы iPhone проговорил текст на экране, проведите двумя пальцами сверху вниз в любом приложении.

Безопасность

11. Создание буквенного пароля для разблокировки

Если вы не доверяете четырех- или шестизначным паролям и не любите технологию Touch ID, вы можете установить длинный пароль из букв и цифр.

Зайдите в настройки код-пароля и выберите пункт «Сменить код-пароль». Система потребует ввести сначала старую комбинацию, а потом новую. На экране ввода нового пароля нажмите на «Параметры код-пароля» и выберите приемлемый вариант.

12. Повышение точности Touch ID

Чтобы iPhone более уверенно и быстро распознавал вас, создайте несколько отпечатков одного и того же пальца.

13. Создание скрытых фотографий

Если делать фотографии в стандартном приложении камеры, то они сохранятся в медиатеке. Чтобы защитить фото паролем, необходимо прибегнуть к хитрости. Отключите экспорт фотографий и установите пароль в настройках приложения «Заметки». Чтобы сделать секретный снимок, перейдите к созданию новой заметки и тапните по значку камеры. После того как фотография будет сделана, нажмите на «Экспорт» и выберите «Заблокировать заметку».

14. Гид-доступ

Мы часто отдаем смартфон в чужие руки «уровень в игре пройти», «статью почитать» или «видео на YouTube посмотреть». Если вы не доверяете тому, кто будет пользоваться вашим iPhone, включите гид-доступ в настройках: «Основные» → «Универсальный доступ» → «Гид-доступ».

Передавая iPhone кому-то, трижды нажмите на кнопку Home для включения гид-доступа, и человек сможет пользоваться только открытым приложением.

Siri

15. «Чей это iPhone?»

Если вы нашли потерянный iPhone, связаться с его владельцем без ввода пароля поможет Siri. Спросите у нее «Чей это iPhone?» или «Кому принадлежит этот iPhone?», и перед вами откроется окно с именем хозяина гаджета.

Чтобы нашедший ваш iPhone мог отыскать вас этим способом, зайдите в настройки Siri и во вкладке «Данные» назначьте контакт с информацией о себе.

16. Мужской голос Siri

Не все знают, но наш верный электронный ассистент может разговаривать приятным мужским голосом. Эта опция доступна в настройках Siri.

Звонки

17. Вызов последнего набранного номера

Чтобы повторить последний вызов, не обязательно заходить во вкладку «Недавние». Нажмите на зеленую трубку на экране с клавишами, и iPhone предложит перезвонить по последнему набранному номеру.

18. Быстрый доступ к избранным контактам

Для быстрого набора важных номеров добавьте их во вкладку «Избранные» в стандартном приложении «Телефон». Свайпом вправо на рабочем столе перейдите к панели виджетов. Отмотайте вниз и нажмите «Изменить», а потом тапните по плюсу у виджета «Избранное». Теперь вы можете звонить любимым быстрее и даже при заблокированном экране.

19. Определение входящего вызова в наушниках

Отвечать на звонки с наушников иногда гораздо проще, чем тянуться за телефоном. Чтобы узнать, кто вам звонит, не доставая iPhone из кармана, включите тумблер «Объявления вызовов» в настройках телефона.

Сообщения

20. Удаление старых сообщений

Удаление неактуальных сообщений поможет навести порядок в переписках и освободить драгоценные мегабайты памяти. Найдите пункт «Оставлять сообщения» в настройках и задайте необходимое время, по истечении которого месседжи будут удаляться.

21. Экономия трафика в «Сообщениях»

Чтобы не тратить трафик на тяжелые вложения, включите режим низкого качества в настройках сообщений.

22. Время отправки сообщений

Одна из неочевидных функций «Сообщений» — просмотр точного времени отправки. Просто проведите пальцем от правой части экрана.

Будильник

23. Установка звонка из Apple Music

Возможность установить любимую песню на будильник — не хитрость, а базовая функция iPhone, о которой многие не знают. Создавая новый будильник, нажмите на вкладку «Звук». Отмотайте список к самому началу, перед стандартными рингтонами найдите панель со знакомыми названиями и нажмите на «Выбор песни».

24. Отсрочка будильника

Чтобы перенести звонок будильника на более позднее время, не обязательно искать соответствующую кнопку на экране. Нажмите на любую боковую кнопку, и iPhone разбудит вас снова через девять минут.

Подобный интервал выбран неслучайно: старые механические будильники не могли отсчитать ровно 600 секунд. Они не учитывали текущую минуту и начинали отсчет уже девяти минут со следующей.

Safari

25. Поиск по слову на странице

Введите нужное слово в адресной строке. В выпавшем меню под предложениями поисковика выберите пункт «На этой стр.»

26. Недавно закрытые вкладки

Перейдите к экрану Safari, в котором показываются превью открытых страниц, и задержите палец на кнопке «+». Перед вами откроется список недавно закрытых вкладок. Это полезно, если вы случайно закрыли давно открытую страницу, которую трудно найти в истории браузера.

27. Конвертация страницы Safari в PDF-файл

Нажмите «Поделиться» на интересующей вас странице. В появившемся меню выберите «Печать».

Проведите двумя пальцами в разные стороны, начиная с центра страницы.

Откройте вкладку, которую хотите перевести в PDF-документ, нажмите кнопку «Поделиться» и отправьте страницу на печать. В открывшемся окне предпросмотра выберите необходимую страницу и разведите два пальца в стороны от ее центра. В окне Safari откроется PDF-файл.

28. Открытие ссылок в фоновом режиме

Если вы часто кликаете на ссылки, а отрываться от чтения длинного текста не хочется, поставьте режим отображения новых вкладок в фоновом режиме. Включить эту опцию можно, выбрав пункт «Ссылки» в настройках Safari.

Другие базовые приложения и сервисы

29. Spotlight как конвертер

Свайп вниз на любом экране iPhone открывает Spotlight. Его использование заметно сокращает время на поиск чего-либо в смартфоне. Spotlight выдает результаты из многих приложений: поможет найти нужный выпуск подкаста, сообщение по ключевому слову или человека в Twitter. Также стандартный поисковик может выступать в роли конвертера. Просто введите запрос «1 usd» или «15 дюймов в см».

30. Конвертация замедленного видео в обычное

Если вы заигрались с функцией замедленной съемки и случайно сняли в slow motion то, что лучше выглядело бы с естественной скоростью, привести видео к оригинальному темпу легко без дополнительных приложений. Откройте раздел редактирования видео и подкорректируйте значения на полосе скорости. Эта полоса расположена над полем тайминга, где мы обычно режем ролики.

31. Уровень

Компас в базовой комплектации приложений практически бесполезен в городе. Но если свайпнуть экран влево, можно получить уровень — незаменимое устройство для ремонта и монтажа.

32. Оптимизация хранилища Apple Music

Включите функцию оптимизации хранилища в настройках музыки, и iPhone будет автоматически удалять песни, которые вы редко слушаете. Происходить это будет только тогда, когда будет заканчиваться память устройства.

Чтобы задать минимальное количество музыки, которая с iPhone не удалится, можно назначить размер хранилища.

33. Напоминания по геолокациям

Таск-менеджеры в App Store предлагают уйму функций, но на многое способны и стандартные «Напоминания». Например, базовое приложение может напомнить вам купить молоко не только в 15:00, но и при посещении магазина. Для включения этой функции выберите пункт «Напомнить по месту» и найдите нужную геолокацию в параметрах задания.

Батарея

34. Включение режима энергосбережения

Если у iPhone осталось более 20% заряда, но до ближайшей розетки еще очень далеко, есть смысл перейти в режим энергосбережения. Для включения режима просто попросите об этом Siri или найдите соответствующий пункт в настройках аккумулятора. В этих настройках вы также можете обнаружить список наиболее энергозатратных приложений и своевременно закрыть их.

35. Бесшумное подключение зарядки

Вибрации при подключении зарядки к iPhone можно избежать, открыв приложение «Камера» перед присоединением Lightning-кабеля. Устройство начнет заряжаться, а ваши чутко спящие родственники не будут разбужены внезапным звуком.