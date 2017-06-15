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В Бресте провели креативную акцию против контролеров-доносчиков

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  • 15.06.2017, 9:59
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Наиболее ретивых работников автопарка призвали отстать от находчивых студентов.

В Бресте напротив городского автопарка активистами был вывешен баннер «Автопарк, отстань от студентов», сообщает сайт revbel.org.

Это реакция на действия контролеров, которые призывают деканаты наказать студентов учебных заведений за то, что они состоят в группе «Контролеры-ревизоры Брест» , информирующей о местоположении контролеров общественного транспорта.

«Хочется верить, что после этого студенты и участники группы сплотятся и будут еще более активны», - пишут участники акции.


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