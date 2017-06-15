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Ученые раскрыли еще один секрет долгой жизни

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  • 15.06.2017, 10:41
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Экспертам из Швеции удалось выявить главные факторы, которые напрямую влияют на продолжительность жизни.

Группа исследователей считает, что если граждане будут придерживаться этих четырех факторов, то им удастся встретить глубокую старость, пишет Sundaynews.

Итак, они полагают, что необходимо регулярно выполнять физические нагрузки, отказаться от курения, стараться меньше употреблять спиртного, не более 420 граммов алкогольных напитков в неделю, а также придерживаться правильного питания.

В исследовании приняли участие свыше 60 тысяч человек, среди которых были мужчины и женщины от 45 до 83 лет.


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