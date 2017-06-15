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Россельхознадзор снял санкции с еще четырех предприятий Беларуси

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  • 15.06.2017, 10:49
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Российское ведомство сняло ограничение на поставку «молочки» четырех белорусских предприятий.

По результатам инспекций, проведенных в мае этого года, и анализа материалов, предоставленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, отменены ограничения на поставки продукции (кроме сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) с "Лепельского молочно-консервного комбината", "Рогачевского молочно-консервного комбината" и "Слуцкого сыродельного комбината " (Солигорский филиал), пишет interfax.by.

Кроме того, отменены ограничения на поставку продукции ООО "Вахавяк Плюс".

"Ключевым условием снятия ограничений является соблюдение Минсельхозпродом Беларуси, а также подведомственными ему лабораториями, институтами и испытательными центрами норм и требований Евразийского экономического союза, в том числе требований к отбору проб, проведению лабораторных исследований, а также обязательному использованию методик, стандартов и иных документов, включенных в перечни к техническим регламентам Таможенного союза, при осуществлении поставок продукции животного происхождения и кормов на территорию Российской Федерации", - сообщает Россельхознадзор.


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