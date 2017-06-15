У жителей Оршанского района «вытащили» более $100 тысяч за мифические услуги санстанции 1 15.06.2017, 11:17

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В Орше «Должностное лицо из системы здравоохранения» злоупотребляло своими полномочиями.

Жители Орши заплатили более Br 193 тыс. (около $ 100 тыс.) за мифические услуги санстанции.

Об этом «Белсату» рассказали в Оршанском межрайонном отделе Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области.

Выявлены факты, которые доказывают, что должностное лицо из системы здравоохранения злоупотребляло своими полномочиями.

Деятельность санстанции заинтересовала контролеров тем, что учреждение является одним из самых высокодоходных в регионе — входит в двадцатку лидеров.

Сотрудники Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, действуя по указанию одного из руководителей, подписывали и предоставляли в бухгалтерию учреждения акты сдачи-приемки работ, содержавшие заведомо ложные факты. В документах завышались размеры площадей, на которых якобы систематически проводилась дезинфекция и другие процедуры.

Личная заинтересованность должностного лица была в том, чтобы приукрасить статистику по финансово-хозяйственной деятельности учреждения. После за услуги, которые не оказывались, деньги переводились в фонд премирования.

В результате таких махинаций, утверждают в КГК, размер оплаты за услуги предприятию ЖКХ за 2014-2016 годы был завышен более чем на Br 193 тыс. Коммунальное предприятие в свою очередь выставило счет с этой суммой на оплату жителям Оршанщины.

Против нарушителя из санстанции возбуждено уголовное дело за нанесение ущерба в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее с лишением права занимать определенные должности.