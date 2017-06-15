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Лось протаранил самолет российской нацгвардии

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  • 15.06.2017, 11:59
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Инцидент произошел ночью во время посадки в аэропорту Калужской области.

Военно-транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Федеральной службе войск национальной гвардии России, сбил лося, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел ночью во время посадки в аэропорту Ермолино в Калужской области, АН-26 выполнял учебно-тренировочный полет. Никто из людей не пострадал, а вот животное погибло.

Предположительно, лось пробрался на территорию аэродрома из-за халатности строителей, которые убрали две бетонные плиты во время обустройства площадки, забыв при этом поставить временное ограждение.

Ермолино — военный аэродром в Боровском районе Калужской области, рассчитанный на прием самолетов Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72.


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