Cтудент политехнического колледжа: Со мной квитаются за политическую деятельность 2 15.06.2017, 12:06

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Николай Логвинов

Николая Логвинова отчисляют из колледжа за участие в акциях протестной весны.

Третьекурсникa Минского государственного политехнического колледжа Николая Логвинова могут отчислить из колледжа, как он полагает, за общественно-политическую активность.

«Меня уже не допустили к сессии», - сказал Николай корреспонденту «Свaбоды». Формальным поводом он назвал то, что за ним числится немалая задолженность по учебным отработкaм, которая взялась, по его мнению, необоснованно.

Основная причина зацепок, по словам Николая, - его общественная активность. В феврале член «Молодежи БНФ» участвовал в первом Марше рассерженных белорусов, потом нес вахту по защите Куропат, в марте агитировал за День Воли - раздавал агитационные материалы на проспекте Независимости, за что суд его оштрафовал.

«Меня сдала администрация колледжа. Видел бумагу в милицию, подписанную директором, где сказано, чтобы предприняли шаги», - говорит Николай корреспонденту Свабоды.

Еще один конфликт возник вследствии небезразличия учащегося к порядку в самом колледже. В этом году Николай Логвинов пожаловался в Минздрав на плохие санитарные условия в туалетах.

«Приехала проверка. Они там освежителем в воздух брызнули, повесили туалетную бумагу. Но как проверка уехала, то убрали, и теперь все как раньше. Отправил еще жалобу на прошлой неделе, и тут узнал, что меня не допускают к сессии. Сами преподаватели сказали, что меня вообще не допустят либо завалят на экзамене. И вот - не допустили. А сессия уже скоро, в начале июля», - говорит Николай Логвинов.

Молодой человек не сам сообщил о своих проблемах - это сделали его друзья. Но на вопрос корреспондента, не против он обнародования его истории, ответил: «Только за». По словам Николая Логвинова, администрация нетерпимо относится к тем учащимся, которые принимают участие в оппозиционном движении.

«Устав колледжа запрещает участвовать в несанкционированных мероприятиях, директор Геннадий Подгайский об этом много говорил. Но почему такие ограничения? Это же мои взгляды, имею на них право. Скорее всего, когда я посещу 22 июня очередной митинг, мне объявят выговор и отчислят. Или, если сессия начнется, а меня не допускают, то отчислят якобы за задолженности», - полагает Николай о ближайшем будущем.

Взять комментарий к ситуации с учащимся в директора колледжа Геннадия Подгайского не удалось - он сейчас в отпуске. Его заместитель Алесь Маслан опроверг часть из того, что говорил Николай Логвинов.

«Во-первых, у нас нет такого понятия - «допуск к сессии». Возможно, что учащегося не допускают до определенного экзамена, но это делает не администрация, а преподаватель по данной дисциплине. Об участии этого учащегося в каких-то маршах или иных мероприятиях я вообще не в курсе. Что касается возможного отчисления, то, когда он получит три и более задолженностей по сессии, то тогда отчисление возможное, а если не сдаст, скажем, только один предмет, то будет назначенное время на исправление. Но знаю, что он уже обращался, чтобы получить справку об учебе в колледже. Возможно, чтобы потом учиться где-нибудь в другом месте. Полагаю, он сейчас делает все возможное для этого».

Преподавательница колледжа Валентина Яцкевич, куратор группы, где учится Логвинов, после разговора с ним также сделала вывод, что дальше учиться в колледже Николай не хочет. Что касается преследования за общественную активность, то этого, по словам преподавательницы, нет, хотя и без внимания такие факты не оставляют.

«Знаете, вот его оштрафовали за то, что раздавал какие-то бумажки. Это было. Но не знаю даже, чтобы он получил за это выговор. А вот что напропускал занятий и получил выговор - это так. После того штрафа его не то что на учет поставили, а просто сказали мне, чтобы с ним разговаривала, объясняла ему. Здесь у нас много учиться ребят не городских, из деревень приехали - что они знают? Зачем им эти бумажки раздавать? Это ему объясняли. Вот и сегодня объясняла ему насчет учебы, чтобы продолжал, потому что если уйдет, то даже аттестата о среднем образовании у него не будет. Но он не слушает. Оказалось, что напропускал много, и если не сдаст экзаменов, то действительно будет поставлен вопрос об отчислении. А жаль, парень способный, по моему предмету у него все очень хорошо», - сказала куратор Валентина Яцкевич.

Между тем Николай Логвинов настаивает, что это не его нежелание дальше учиться стало причиной проблем, которые привели на грань отчисления.

«Если бы была возможность, я бы все сдал, но как? Давление началось с февраля, после того Марша. Пока была практика, мне насчитали платных отработок, сейчас их накопилось уже более чем на 400 рублей. Откуда взять такие деньги? На этой неделе еще к одному экзамену не допустят, точно знаю».

Вот что сказал об отношении администрации колледжа к активистам различных организаций учащийся 4 курса Никита Краснокуцкий:

«Здесь в основном действует БРСМ, который через отношение администрации является таким монополистом. Я был первым, кто вступил в организацию «Молодежь БНФ», после присоединился Николай Логвинов, потом еще один парень, и сейчас о нас также известно. Нас уже вызвали к директору, и тот спрашивал, чего это из-за вас колледж звучит в СМИ? Предлагал сделку: вы не трогаете колледж, мы не трогаем вас. Но мы просто должны рассказывать о том, что здесь происходит».

В 2017 году на День Воли 25 марта и во время митинга солидарности с задержанными, состоявшемся 26 марта, был задержан студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Кристиан Шинкевич. Вскоре его отчислили якобы за пропуски занятий. В 2016 году из БГУ отчислен студент Петра Маркелова, который также отличился общественно-политической активностью.

9 июня 2017 года Петр Маркелов обратился с петицией к министру образования Беларуси Игорю Карпенко и ректоров пяти вузов страны, где отчисляли студентов за политическую деятельность. В своем обращении Петр Маркелов призвал прекратить отчисление студентов за их активность в политических и общественных организациях, гарантировать студентам право на свободу выражения мнений и право на мирные собрания, немедленно восстановить всех отчисленных ранее активистов.

«Мой случай не единственный. Кроме меня, за последние два года из разных университетов страны отчислили Дарью Якуш, Глеба Вайкуле, Юрия Лукашевича, Кристиана Шинкевича, Артема Ковалева, Елену Кисель, Анастасию Пилюгину, Елену Денищиц, Вячеслава Панасюка, Марию Рабкову, Игоря Нелиповича и других. Многие из них учился в БГУ - самом большом университете в Беларуси», - написал в петиции бывший студент БГУ Петр Маркелов.