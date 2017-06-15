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Под Минском нашли земельный участок принца Абу-Даби

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  • 15.06.2017, 12:15
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Огромный участок охотничьих угодий принадлежит монаршей особе из ОАЭ.

«Арабский» участок в Логойском районе площадью 32 квадратных километра выделен семье наследного принца Абу-Даби. Это следует из выписок реестра юридических лиц и подтвердил информированный профильный источник, пишет tut.by.

На минувшей неделе журналисты нашли участок с вольерами, над которыми водружались флаги Объединенных Арабских Эмиратов и Беларуси. Участок был выделен компании «КПИ Спешл Проджектс», следовало из паспорта объекта. Участниками компании являются Kopaonik Property Investment LLC (доля 99,9995%) и руководитель KPI Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri) (0,0005%). Они же владельцы компании «КПИ Девелопмент», которая зарегистрирована по одному адресу в Минске с «КПИ Спешл Проджектс», следует из регистрационных документов. Уставные фонды компаний — 3 и 2 млн рублей соответственно.

В конце 2016 года «КПИ Девелопмент» получила под застройку участок в центре Минска, где раньше была 2-я больница и выставочный комплекс «БелЭкспо».

Kopaonik Property Investment входит в инвестиционный фонд Royal Group, президентом которого является шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян. Династия аль-Нахайян правит Абу-Даби — самым крупным эмиратом в ОАЭ — c 1761 года.

Название компании Kopaonik Property Investment созвучно с популярным курортом в Сербии. В 2013 году наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид аль-Нахайян купил отель Jugobankа в Копаонике, писали сербские СМИ. С тех пор Royal Group реализует девелоперские проекты в Сербии.

Сербские СМИ называют Матара Сухейла аль-Ябхуни аль-Дахери ключевым человеком в команде наследного принца Абу-Даби. Полтора года назад президент Kopaonik Property Investment получил сербский паспорт «в знак благодарности за все, что сделал с точки зрения развития деловых отношений между Сербией и ОАЭ».

Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri) в начале 2017 года возглавил команду ОАЭ в мировом велотуре. Фото: Ryan Lim, khaleejtimes.com

Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri) в начале 2017 года возглавил команду ОАЭ в мировом велотуре. Фото: Ryan Lim, khaleejtimes.com

Информированный источник сказал, что «решение о выделении участка ОАЭ [в Логойском районе] принималось, исходя из тех же соображений, как и в случае с Катаром». «Правящие семьи, общие интересы, бизнес-проекты», — пояснил он. Президент Беларуси уже несколько раз гостил у наследного принца ОАЭ. Часто в гостях у Мухаммеда бин Заида аль-Нахайяна бывает и старший сын белорусского президента — Виктор Лукашенко. Например, их можно было встретить вместе на этапе «Формулы-1» в Абу-Даби.

Четыре года назад президентскими указами с грифом ДСП государству Катар выделили в аренду на 99 лет участки земли в Логойском и Смолевичском районах. Один — маленький, 25 гектаров, у Дубровского водохранилища — отдали под будущую резиденцию государства Катар. Еще два — в Логойском районе — под охотничьи угодья.

Кто является оператором? Это компания «Сокол», «дочка» Инвестфонда Вооруженных сил Катара в Беларуси, которая построила на проспекте Победителей в Минске комплекс, включающий в себя 5-звездочный отель и спортивный центр. Именно «Сокол» завозил в Беларусь несколько крупных партий оленей из Литвы. Куратором катарских проектов был Виктор Лукашенко.


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