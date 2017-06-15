Как 10-летняя минчанка сделала выставку в подъезде и сдружила соседей 15.06.2017, 12:48

Юлия Левина дала хороший старт традиции – соседи тоже украшают подъезд: вешают шторы, ставят цветы.

Мы сходили на Козлова, 7 к пятикласснице Юле Левиной, которая своими рисунками сдружила весь подъезд и спрятала косяки коммунального ремонта, пишет citydog.by.

К встрече Юля нарядилась в платье, надела пилотку (позже мы поймем, откуда у юной художницы сантимент к хаки) и сразу стала рассказывать, что ее подтолкнуло к созданию выставки.

– Три года назад я решила сделать стенгазету для соседей к 23 февраля и к 8 марта. В школе мы учили стихотворение «Розовый слон» и я подумала, почему бы не нарисовать этого слона? И нарисовала! – рассказывает девочка, ведя нас с третьего этажа вниз вдоль всей коллекции.

Выставка – это не только картины. Юля показывает на подоконнике дерево из гофрированной бумаги, которое тоже сама смастерила. Зимой тут была еще и елочка, но ее кто-то украл и прожег ангелочка возле входа.

– На крыше делали ремонт, и мы подозреваем, что это сделал кто-то чужой. Мы даже вешали большой плакат: «Пожалуйста, верните елку. Ребенок плачет», – рассказывает мама девочки Елена. Но елку никто не вернул, поэтому 30 числа семья пошла в ЦУМ и купила новую.

– Юля, не страшно тебе, что и остальные работы испортят?

– Нет, не жалко. Я не боюсь, – уверенно отвечает девочка и продолжает экскурсию.

«А еще в школе мы читали стихотворение о мальчике, который все делал наоборот. Его я тоже нарисовала. Видите: он сперва оделся, а потом чистит зубы».

«В школе мы проходили абстракционизм. Нужно было рисовать красным и желтым, но я не послушала и сделала все зеленым. Эту работу я нарисовала на моем первом занятии: вот город, площадь Победы».

«Я ходила на фестиваль в парк Горького и на мастер-классе нарисовала поры года. Мама купила мне кисточку, которая делает широкую волну. Вот эти 4 работы».

«А тут жила соседка с собакой. Из бумажек я сделала портрет ее собаки в технике мозаика. Мы повесили этот рисунок напротив ее квартиры».

«Я читаю журнал «Незнайка». Там было задание «Нарисуй черепашку». А я нарисовала еще и мышку».

«Когда мама приезжала из Москвы, в честь ее возвращения я нарисовала рисунков 25. Например, этот».

«Я люблю котиков и решила сделать ночного кота, но у нас тоже есть кошка, поэтому я и ее нарисовала».

«Эту работу я сделала с помощью мастерка – как у строителей, только маленьким. Видите, тут как бы кладка. Это тоже аппликация: морское дно. Когда я закончила эту работу раньше всех на уроке, мне захотелось еще что-нибудь сделать. Я нарисовала зайчика».

Картинная галерея Юли заканчивается рисунком мультяшного героя, похожего на белого кита, и сертификатом от NASA CHALLENGE. В школе предложили поучаствовать в конкурсе, и теперь Юля – сертифицированный участник заочной арт-экспедиции, а ее рисунок полетел на астероид на борту космического зонда.

Пока Юля показывает нашему фотографу свои грамоты, медали и дневник с одними десятками, мы разговариваем с ее мамой Еленой. Папа девочки, военный, недавно скончался – у Юли есть вещи в память об отце, в том числе пилотка.

– Юля привыкла работать, грубо говоря, с 2 лет. Если разобраться, то чем еще заниматься? Или она будет в гаджетах сидеть, или целенаправленно что-то делать. Хоть гаджеты у нее, конечно, есть. Планшет во 2 классе появился, а телефон еще раньше. Юля занимается скрипкой и вокалом и даже солировала на концерте, когда коллектив подтверждал звание народного.

Но от художественной студии отказалась – нагрузка в гимназии все время растет, поэтому приходится что-то выбирать.

– Три года назад мы решили украсить елку на площадке и даже положили под нее символические подарочки, – вспоминает Елена. – Юля тогда занималась в студии, у нее было много рисунков, поэтому когда в подъезде не самым лучшим образом сделали ремонт, мы повесили работы на стенах и так закрыли неаккуратные места. Когда Юля шла из студии с новым рисунком, сразу вешала его в подъезде. Так пошло-поехало.

В подъезде стало красивее и уютней, а еще начались какие-то отношения с соседями. Если раньше молчаливо проходили мимо, то теперь улыбаются: «Привет, Юль! Как дела?».

Кстати, многие соседи называют девочку Снегурочкой. Все пошло с Нового года, когда Юля решила, что нарядится снегурочкой и пойдет поздравлять соседей.

Так, семья Юли дала хороший старт традиции – соседи тоже украшают подъезд: вешают щторы, ставят цветы.

Соседи – самые преданные зретили. И теперь друзья Юли

Из разговоров с соседями мы узнали, что здесь есть «дежурные по подъезду», которые информируют жильцов и собирают подписи в случае чего. Так, всем вместе удалось добиться того, чтобы на первом этаже дома не открывали кафе, а теперь жильцы хотят установить шлагбаум, чтобы парковку возле дома не занимали чужие машины.

– Я живу тут с самого рождения, но прежних традиций подъезда я не помню. Тем не менее, всем приятней видеть рисунки, чем серые стены. Юле тоже нравится, когда ей говорят добрые слова, – уверена Алеся, которая живет рядом с Юлей. – Но я не уверена, что такое оценят абсолютно все и уж тем более не каждый повторит у себя. Ко мне приходят гости, многие впечатлены нашим подъездом, но почему-то у себя так не делают.

Еще один сосед 10-летней Юли – пенсионер Игорь, тоже живет в доме всю жизнь. Мужчина говорит, что когда-то это был ведомственный дом милиции, но первых жителей уже не осталось.

– Теперь соседи быстро меняются, текучка пошла. Оказывается, у квартиры напротив уже третий хозяин. Но все же у нас дружный и хороший двор. Люди садили клумбы, сады, – рассказывает Игорь.

Юля признается, что ее следующая работа будет посвящена Дню Независимости. И надеется, что новая работа понравится ее самым преданным зрителям.

– У нас нет такого, чтобы кто-то ругался, буянил. Мы стали ходить друг к другу в гости, – рассказывает нам мама Юли о том, как выставки ее дочери сблизила соседей. – Коммунальные службы, когда у нас убирают, удивляются красоте нашего подъезда. Приходили из администрации: «Ой, а кто это сделал?».

– Знаете, все-таки все начинается с семьи, – чуть подумав, добавляет Елена. – Как ты ведешь себя дома, так ведешь себя в обществе. Даже если человек идет и не здоровается, мой ребенок первый скажет «Добрый день!» – с гордостью говорит мама юной художницы.