Что общего между Северной Кореей и лошадью 1 Томас Фридман, The New York Times

15.06.2017, 12:41

Фото: Reuters

Обрушить власть диктатора КНДР можно в одночасье.

Некоторые вещи нужно пережить, чтобы по-настоящему осознать. Одна из таких – корейский кризис. Я прибыл в Сеул 28 мая. Пока я одевался к завтраку, меня потревожило сообщение: Северная Корея только что выпустила баллистическую ракету ближнего действия, приземлившуюся в море возле восточного берега.

Я ждал звука сирен, которые заставят нас вернуться в отель, как это было в Израиле во время атаки ХАМАС. Но сирен не было. Вообще ничего. Утренний шведский стол был накрыт. Настроение: Пхеньян испытывает ракеты? О, да не обращайте внимания на нашего сумасшедшего кузена. Передайте, пожалуйста, кимчи.

Мне сразу вспомнилась любимая цитата времен ливанской гражданской войны, когда я жил в Бейруте. В местном хостеле хозяйка спрашивала гостей: "Будете есть сейчас или дождетесь прекращения огня?".

Спустя несколько часов после испытания ракеты два стратегических бомбардировщика США подлетели прямо к границе Северной Кореи. Не важно. Южнокорейский фондовый рынок не дрогнул.

Кстати, одним из самых популярных рынков жилья для молодых корейцев сегодня является Мусан, расположенный к югу от демилитаризованной зоны между Югом и Севером. Легко добираться до Сеула, и молодые люди заговорили, что если бы Север запустил ракеты или артиллерийские снаряды, они, вероятно, скорее всего, пролетели бы над ними, потому что это слишком близко к границе. Люди! Бог их любит. Их способность к адаптации никогда не перестает меня удивлять.

Я взял интервью у группы южнокорейских студентов в Институте политических исследований в Асане, и вот что некоторые сказали: "Страх стал слабее – через какое-то время вы просто привыкаете к этому". "Мы действительно не считаем, что КНДР может навредить нам или начать войну, поскольку полагаем, что превосходим их экономически и в военной силе". "Мы слышали, что разрыв ВВП между нами и Северной Кореей двадцатикратный, и не хотим платить больше налогов, чтобы помогать им". " Когда я поехал в США, я испугался того, что люди беспокоятся за Северную Корею больше, чем я".

Через пару дней таких дискуссий я понял, что США в этой драме – лишние. Почему? Потому что у Китая и Южной Кореи есть нечто общее: главное, чего они больше всего боятся, не ядерная ракета Северной Кореи, которая их взорвет. Они боятся, что Северная Корея или сама себя подорвет – экономически, под давлением санкций – или это сделает Америка.

К ним потекут беженцы и ядерное топливо, ставя перед ними необходимость закона для решения последствий, а у Китая может оказаться под боком объединенная Корея с ядерным оружием.

США, напротив, теперь опасаются что Северная Корея может взорвать, как минимум Лос-Анджелес. Не будет преувеличением сказать, что Вашингтон боится Северной Кореи больше, чем когда-либо, в то время как Китай и Южная Корея опасаются одностороннего удара США по Северной Корее пуще прежнего.

И именно поэтому США отправили в Южную Корею противоракетную батарею для перехвата целей на большой высоте. Но новый президент страны затягивает с их полноценным размещением из страха спровоцировать Северную Корею или отдалить Китай, которому вряд ли понравится американская противоракетная система рядом с границей. Китай устроил частичный экономический бойкот Сеулу, чтобы прояснить свою позицию.

Чейбон Хам, президент Института Асана (Asan Institute), пояснил: "Когда Северная Корея начала разрабатывать оружие массового уничтожения, угрожавшее нам, США пытались заверить нас и Японию в том, что "мы вас защитим"… Но это еще под вопросом: действительно ли США являются сдерживающим фактором? Защитят ли они нас?".

Но когда северокорейский диктатор Ким Чен Ын начал угрожать Соединенным Штатам, построив ядерную ракету большой дальности, история затронула Америку. "Теперь уже речь шла о том, чтобы убедить не нас, а собственный народ, – добавил Хам. – А это значит, что Вашингтон больше не обязан нас консультировать. Страна может делать то, что считает нужным". И риторика Трампа только усиливает это беспокойство. Некоторые люди "больше боятся Трампа, чем Ким Чен Ына. Потому что Ким Чен Ына они могут понять", – говорит Хам.

95% нефти Северная Корея получает из Китая. Пекин мог бы положить экономику страны в одночасье, просто прекратив поставки. Но он этого не делает. Он приостановил закупки северокорейского угля, что сильно ударило по Пхеньяну, но этого недостаточно, чтобы остановить испытания ракет. На данный момент, видимо, он будет делать минимум, чтобы удерживать Трампа от активных действий – сдерживая Северную Корею от финальных приготовлений к удару по США. Но этого никогда не будет достаточно, чтобы уничтожить режим или остановить его ядерную программу.

А как насчет дипломатии? На данный момент КНДР не станет отдавать свой ядерный арсенал за гарантии США удержаться от попыток сменить режим, а Трамп не станет давать подобных гарантий без полного отказа от ядерной программы.

В целом, Китай и Южная Корея не осмеливаются мучить голодом Север из страха, что он развалится. Они не осмеливаются стрелять, боясь получить ответный удар. Они и американцы не осмеливаются договариваться с Кимом, опасаясь, что это закончится тем, что им придется благословить ядерную программу. А еще, потому что никто не верит, что он будет придерживаться сделок. И они не осмеливаются игнорировать его, потому что он становится сильнее.

Так что все мы чего-то ждем.

На самом деле, ситуация напоминает мне средневековую басню о преступнике, которого поставили перед королем, чтобы вымолить жизнь, что преступник успешно сделал, пообещав, если король продлит его жизнь на год, то он научит петь лошадь монарха. Когда преступник вернулся в свою камеру, его сокамерник смеялся: ты не научишь петь лошадь, даже будь у тебя целая жизнь. На что тот ответил: "Неважно. У меня есть год, которого не было раньше. А за год многое может случиться. Король может умереть. Может умереть лошадь. Я могу умереть. А может, лошадь запоет".

То же и северокорейской политикой. Ждем решения нерешаемой проблемы. Ждем, когда запоет лошадь.

Томас Фридман, The New York Times (перевод – nv.ua)