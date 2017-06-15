Как сходить на свидание с замминистра 3 15.06.2017, 13:05

Украинские топ-чиновницы «продают» на аукционе свидание с собой, а деньги перечисляют на благотворительность.

Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева решила помочь детской клинике Института нейрохирургии купить аппараты искусственной вентиляции легких, пишет «Салiдарнасць».

Ради этого она выставила на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro завтрак с собой. Стартовая цена лота составила 100 гривен (около 4 долларов). Торги завершатся 28 июня.

Аналогичным образом поступила замминистра энергетики Украины 27-летняя Наталья Бойко.

Она обещает сходить с победителем аукциона в театр. Вырученные за лот средства также пойдут на благотворительные цели.

Разумеется, столь нестандартный ход вызвал оживленную полемику в интернете, на которую Деева откликнулась в фэйсбуке: «Меня не оскорбляет уровень дискуссии в комментах. Он лишь подтверждает правильность выбранного нами курса на прекращение дискриминации и любого ее проявления. Всегда можно лить грязь, а можно просто сделать доброе дело и спасти жизнь ребенка. Выбор всегда за вами».

Кстати, в белорусских клиниках тоже имеется далеко не вся необходимая аппаратура. Способен ли кто-то из наших чиновниц поддержать начинание украинских коллег?