закрыть
15 июня 2017, четверг, 13:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Данкверт предложил уничтожать все продукты без документов

  • 15.06.2017, 13:13
Сергей Данкверт

Главе Россельхознадзора надоело просто разворачивать такие продукты в Беларусь.

Продукты, ввозимые на территорию РФ без должных сопроводительных документов, должны быть подвергнуты уничтожению.

Об этом 14 июня заявил глава Россельхознадзора Сергей Дранкверт, выступая на Совете Федерации в Верхней палате российского парламента.

Он отметил, что сегодня специалисты российского ведомства ежедневно задерживают на границе с Беларусью и Казахстаном продукты, сопроводительные документы на которые отсутствуют, сообщает ТАСС.

«Что сегодня происходит? Мы на границе, даже если ставим пост, мы задерживаем продукцию и вынуждены просто назад ее вернуть. Если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить», – сказал Данкверт.

Чиновник отметил, что с ним согласен и вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который заявил, что продуты, ввозимые без документов, должны уничтожаться «даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски».

Напомним, что в данное время уничтожаются только продукты, подпадающие под действие эмбарго (контрабандные), а те, на которые отсутствуют документы, возвращаются в страну, откуда их привезли.

Отметим, что 19 мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

В ведомстве отметили, что после переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию в Россию сухого молока, сыра и масла с ряда белорусских предприятий, но в Беларуси не отреагировали на это должным образом. В тоже время у ряда белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?