Данкверт предложил уничтожать все продукты без документов 15.06.2017, 13:13

Сергей Данкверт

Главе Россельхознадзора надоело просто разворачивать такие продукты в Беларусь.

Продукты, ввозимые на территорию РФ без должных сопроводительных документов, должны быть подвергнуты уничтожению.

Об этом 14 июня заявил глава Россельхознадзора Сергей Дранкверт, выступая на Совете Федерации в Верхней палате российского парламента.

Он отметил, что сегодня специалисты российского ведомства ежедневно задерживают на границе с Беларусью и Казахстаном продукты, сопроводительные документы на которые отсутствуют, сообщает ТАСС.

«Что сегодня происходит? Мы на границе, даже если ставим пост, мы задерживаем продукцию и вынуждены просто назад ее вернуть. Если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить», – сказал Данкверт.

Чиновник отметил, что с ним согласен и вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который заявил, что продуты, ввозимые без документов, должны уничтожаться «даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски».

Напомним, что в данное время уничтожаются только продукты, подпадающие под действие эмбарго (контрабандные), а те, на которые отсутствуют документы, возвращаются в страну, откуда их привезли.

Отметим, что 19 мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

В ведомстве отметили, что после переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию в Россию сухого молока, сыра и масла с ряда белорусских предприятий, но в Беларуси не отреагировали на это должным образом. В тоже время у ряда белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения.