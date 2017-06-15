Синоптики: В ближайшие дни погода улучшится 15.06.2017, 13:20

На следующей неделе в Беларуси будет жарко.

Об этом сообщила БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"Начало лета в этом году выдалось прохладным, температурный фон первых двух недель июня оказался в основном на 1-2 градуса ниже климатической нормы, и только по юго-западу страны составлял около нормы. Но в ближайшие дни погода улучшится", - сообщила синоптик.

В предстоящие сутки погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу скажется влияние фронтального раздела.

В пятницу будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах воздух охладится до плюс 3 - 5 градусов, днем ожидается 20-26 градусов.

В субботу, 17 июня, под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Польши, преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, в северо-восточных районах при ясном небе она понизится до плюс 6 - 7 градусов. Днем будет 16-23 градусов тепла, по северо-востоку воздух прогреется до плюс 25 градусов.

В воскресенье, 18 июня, погоду в Беларуси будет формировать преимущественно область повышенного атмосферного давления. Будет без осадков, лишь ночью по юго-западу Беларуси еще не обойдется без небольших кратковременных дождей. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, в дневные часы максимальные температуры достигнут отметок 21-27 градусов. Светлана Рыбакова отметила, что в начале следующей недели ожидается теплая погода.

В понедельник и вторник, 19-20 июня, на преобладающей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. В понедельник будет преимущественно без осадков, лишь днем по северу страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля, днем ожидается 22-28 градусов тепла.

Во вторник, 20 июня, будет также преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля, днем прогнозируется 22-27 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 29 градусов. В среду, 21 июня, погоду обусловит атмосферный фронт, за которым начнет поступать более свежий воздух с Балтийского моря, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля, днем будет 18-25 градусов тепла, лишь по юго-востоку ожидается до плюс 28 градусов.