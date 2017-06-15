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Сенсация: Найден второй портрет Франциска Скорины

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  • 15.06.2017, 13:49
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Чешский ученый показал изображение белорусского первопечатника.

На международном симпозиуме «Франциск Скорина и Прага», который проходит сегодня в столице Чехии, ученый из Карлова университета Петр Войт заявил, что идентифицировал второй портрет белорусского просветителя, передает «Радыё Cвабода».

Петр Войт, среди прочего, посвящает исследование идентификации прототипов так называемых криптопортретов скориновской Библии. Под криптопортретистикой понимается придание образом библейских персонажей на иллюстрациях черт подлинных исторических персонажей.

Петр Войт на иллюстрациях Библии Скорины в толстом мужчине с усами распознал чешского короля Иржи из Подебрада, в царе Соломоне - короля Владислава Ягелло, в цари Давиде - короля Людвика Ягеллона, в пророке Самуиле - папу римского Юлиуса II.

А портрет молодого безусого человека в красной докторской мантии, молящегося на коленях перед Христом на цветной иллюстрации в книге Премудрости Божией, Петр Войт предложил считать вторым портретом Франциска Скорины.


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