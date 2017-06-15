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Что стоит за «делом геологов» в Беларуси?

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  • 15.06.2017, 13:42
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Андрей Ковхуто

Стали известные новые подробности по делу руководителей Министерства природы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Салідарнасці» о ранее не упоминаемых обстоятельствах «дела геологов».

Из сюжета телеканала «Беларусь 1» от 15 марта: КГБ и Госконтроль выявили факты незаконного получения бюджетных средств «НПЦ по геологии». Между министерством природных ресурсов и окружающей среды и НПЦ в октябре 2016 года были заключены договоры на геологические работы. Общий объем финансирования за счет средств бюджета – около Br4,2 млн. Срок окончания работ – декабрь 2016 года. Однако геологоразведка осуществлялась только на бумаге. К 20 декабря 2016 года из 14 предусмотренных договором скважин по выявлению месторождений базальтов и туфов было пробурено только 3. Ущерб превысил миллион рублей.

– Здесь многое на самом деле можно понять из озвученных сроков. Смотрите: в начале каждого года НПЦ подает в министерство на утверждение список задач – допустим, на поиск какого-то вида ископаемых. В министерстве сидят и решают, какая тема нужна для государства, а какая – нет. После утверждения темы, выделяют средства.

Виновата уродливая система, которая работает так, что обычно в НПЦ по геологии сидят без денег весь первый квартал. Средства поступают уже на второй. Не знаю, почему так происходит, но о подобном можно услышать и в других научных институтах. А в 2016-м почему-то с утверждением темы и выделением денег в Минприроды затянули аж до октября.

Причем скважины были большими и глубокими, и было понятно, что этот объем работы за два месяца невыполним. Но опять особенность системы: если до конца года не осваивают деньги – их забирают и больше не выделяют (сотрудничество по госпрограмме перезаключается каждый год). Соответственно буровики и геологи остаются без зарплаты.

Поэтому уже давно существует практика: если не успевают проделать работу до конца года, пишут на бумаге, что она сделана, деньги остаются, и уже постфактум выполняют запланированное. Так было и в этот раз.

Возможно, какие-то коррупционные схемы в Минприроды есть. Но что касается этого эпизода – работы в любом случае были бы выполнены, как делалось по установившейся практике и раньше.

Из сюжета телеканала «Беларусь 1»: чиновники Минприроды узнали о провале госпрограммы первыми, но решили замолчать факт ее неисполнения, чтобы избежать наказания. Они вынудили подчиненных оформить подложные документы. Подписывать поддельные документы отказался один сотрудник. В итоге за несогласие с руководством он был уволен.

– Речь об ответственном за проведение работ. Можно предположить, что его попросили подписать акты, чтобы деньги у НПЦ не забрали. Почему он отказался это сделать – остается только догадываться. Говорят, ему к тому же по каким-то причинам выставили ультиматум: или подписываешь, или будешь уволен. По слухам, после увольнения он написал заявление в КГБ. Если бы он не пожаловался, то, скорее всего, никакого скандала не было бы, практика прошлых лет продолжилась бы.

Были задержаны руководители НПЦ по геологии.

– Некоторое время в СИЗО провели гендиректор и главный инженер. Но затем они были выпущены и восстановлены в должностях. Теперь работают в обычном режиме.

Из заявления Следственного комитета от 8 июня: министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от должности, его подозревают в организации служебного подлога. Мера пресечения не применялась.

– По моей информации, в отличие от руководителей НПЦ по геологии, до сих пор сидит один из заместителей министра. Говорят, именно он давил на пожаловавшегося в итоге сотрудника. Возможно, с показаниями замминистра как-то связано отстранение от работы министра Ковхуто. Хотя сомневаюсь, что где-то на бумагах, имеющих отношение к расследуемому делу, стоит подпись министра.


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