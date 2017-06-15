закрыть
15 июня 2017, четверг, 19:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Путин рассказал о своих детях и внуках

11
  • 15.06.2017, 13:53
  • 9,543

Оказалось, правителю РФ было, что скрывать.

Во время сегодняшней прямой линии президенту России Владимиру Путину задали вопрос о внуках, сообщает ria.ru.

«Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью», — заявил Путин.

Правитель РФ также рассказал, что у него действительно есть внуки - кто-то уже даже ходит в детсад.

«Не хочу, чтобы они были принцами крови. Хочу, чтоб нормальными людьми выросли. Если сказать имя, возраст, они тут же будут идентифицированы, и их не оставят в покое», — сказал он.

Путин уточнил, что один из внуков уже ходит в детский сад. При этом президент РФ признался, что у него недавно родился второй внук.

Российские СМИ сразу же растиражировали эти слова как новость о появлении второго внука у президента РФ.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?