Путин рассказал о своих детях и внуках 11 15.06.2017, 13:53

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Оказалось, правителю РФ было, что скрывать.

Во время сегодняшней прямой линии президенту России Владимиру Путину задали вопрос о внуках, сообщает ria.ru.

«Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью», — заявил Путин.

Правитель РФ также рассказал, что у него действительно есть внуки - кто-то уже даже ходит в детсад.

«Не хочу, чтобы они были принцами крови. Хочу, чтоб нормальными людьми выросли. Если сказать имя, возраст, они тут же будут идентифицированы, и их не оставят в покое», — сказал он.

Путин уточнил, что один из внуков уже ходит в детский сад. При этом президент РФ признался, что у него недавно родился второй внук.

Российские СМИ сразу же растиражировали эти слова как новость о появлении второго внука у президента РФ.