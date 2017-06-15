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Главный тренер минского «Динамо» получит $250 тысяч компенсации в суде

  • 15.06.2017, 13:59
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Крэйг Вудкрофт

В федеральном суде города Сент-Пол завершилось рассмотрение дела хоккейной академии Twin Cities.

Джон Кой, лейтенант американских ВВС в отставке, получил 300 000 долларов компенсации, после того как судья признала бизнесмена Шона Блэка виновным в мошенничестве. Он обманным путем уговорил Коя вложить 200 000 долларов в хоккейную академию, пообещав огромную прибыль. Блэк использовал эти инвестиции не по назначению, пишет tut.by.

Адвокат Блэка отмечал, что его подзащитный продал активы компании за 1 доллар Скотту Брэновану и нынешнему тренеру минского «Динамо» Крэйгу Вудкрофту, поэтому не должен отвечать перед Коем.

Вудкрофт, который был главным тренером этой школы, подал встречный иск, заявив, что Блэк и Брэнован нарушили взятые на себя обязательства при сделке. Суд принял сторону Крэйга, обязав их выплатить тренеру минского «Динамо» 250 000 долларов компенсации.

Адвокат Брэнована заявил, что в ближайшем будущем он планирует обсудить с Вудкрофтом приговор суда.


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