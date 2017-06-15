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9-летний мальчик попал из детского лагеря в больницу и умер

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  • 15.06.2017, 14:14

Следователи проводят проверку по факту смерти 9-летнего мальчика, который скончался в гродненской больнице в минувшее воскресенье.

Туда его перевели из районной больницы, до этого он отдыхал в детском оздоровительном лагере «Берестовицкий», пишет tut.by.

По неофициальной информации, мальчик жаловался на боли в животе; медики выставили ему предварительный диагноз «заражение крови». Пока неизвестно, в какой именно момент он заболел.

До поступления к медикам ребенок находился в детском лагере «Берестовицкий», что в Гродненской области. Мальчик проходил там оздоровление; сам же являлся учащимся школы-интерната для детей с нарушением зрения.

«Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 9-летнего мальчика, жителя Берестовицкого района. Ребенок скончался в учреждении здравоохранения города Гродно. Для установления конкретной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники», — рассказал официальный представитель управления СК по области Сергей Шершеневич.

Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия.

«Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных», — подчеркнули следователи.

Лагерь «Берестовицкий» находится в 1 км от одноименного городского поселка на окраине леса. Он работает почти 30 лет и каждое лето принимает три смены по 160 подростков и детей.


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