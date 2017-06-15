Белорусский рубль снова снизился к доллару и евро 15.06.2017, 14:53

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На валютных торгах 15 июня американская валюта и евро подорожали, как и накануне, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0023 рубля (0,11%) до 2,1071 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0069 рубля (0,37%) и составил 1,884 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0121 рубля (0,37%) и составил 3,2808 белорусского рубля за 100 российских.