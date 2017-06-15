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Синоптики рассказали, когда можно будет купаться в белорусских реках и озерах

  • 15.06.2017, 15:16

К выходным воздух в Беларуси прогреется до +27°С.

Портал tut.by поинтересовался у синоптиков, скоро ли можно будет уже купаться.

— Сейчас в реках и водоемах страны температура воды в среднем +13 +19°С, — говорит Дмитрий Рябов, начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды. — Несмотря на то что на улице теплеет, вода вряд ли быстро прогреется. А значит, открывать масштабный пляжный сезон еще рано.

Конечно, говорит синоптик, когда начинать купаться, вопрос индивидуальный. Для большинства людей комфортно, если в водоеме +20°С и выше. Кто-то любит и похолоднее.

Для справки: Западная Двина сегодня прогрелась до +16...17°С, Неман +15...18°С, Днепр +17...19°С, Березина +16...18°С, Сож +15...19°С, Припять +18...19°С, Заславское водохранилище +17°С, Нарочь +14°С.

— Температура воды в реке зависит от многих факторов — это и климатические условия, и источник питания, скорость и глубины потока, — перечисляет собеседник. — Обычно, чтобы водоемы прогрелись до +20°С, нужно, чтобы несколько дней в воздухе было не ниже +20°С, а ночью — +10°С и выше.

Как правило, по словам специалиста, массово люди идут в воду в июле. В июле-августе температура в водоемах достигает максимальных значений: +26...28°С, на озерах Полесья +29...31°С. С августа вода начинает постепенно охлаждаться на 4−6°С в месяц.


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