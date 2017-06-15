Цена на нефть Brent опустилась ниже $47 за баррель 2 15.06.2017, 15:32

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Цена на эталонную нефть Brent опустилась до шестинедельного минимума.

В четверг, 15 июня, цена на эталонную нефть Brent опустилась ниже $47 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи, пишет gordonua.com.

В 10.30 за баррель сырья давали $46,78. По состоянию на 14.05 он торгуется по $46,91.

Reuters отмечает, что это объясняется неспособностью Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) контролировать излишнюю добычу нефти, в связи с чем рынок перенасыщен.

25 мая члены ОПЕК договорились на девять месяцев продлить действие решения о сокращении добычи нефти, однако с тех пор ее стоимость снизилась на 12%.