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Жителей Горецкого района заставят работать бесплатно

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  • 15.06.2017, 15:34
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Власти решили провести «день безвозмездного труда».

17 июня в Горецком районе будет проведен «день безвозмездного труда». Заработанные в этот день деньги будут направлены УКПП «Коммунальник» и Добровскому сельисполкому для проведения благоустройства в сельских населенных пунктах и в г. Горки, сообщает интернат-сайт Горецкого райисполкома.

Проведение «дня безвозмездного труда» райисполком обосновывает Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и ходатайством трудового коллектива ОАО «Горецкая райагропромтехника», пишет 6tv.by.

Прям слезы на глаза наворачиваются, когда представлю, как нестерпимо жаждут поработать за бесплатно в свой законный выходной день труженики местной райагропромтехники. Как они соединились в едином порыве и написали массово соответствующее ходатайство в Горецкий райисполком и на основании их горячей просьбы районный исполнительный комитет принял решение № 12-7 от 8.06. 2017 г. о благоустройстве территорий города Горки и сельских населенных пунктов…

В нем райисполком настойчиво «порекомендовал» руководителям организаций города Горки и Горецкого района, председателям сельских исполнительных комитетов организовать 17 июня 2017 года день безвозмездного труда. В этот день необходимо активизировать работы по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов и подготовке к районному празднику тружеников села «Дожинки-2017».

Особое внимание будет уделено наведению порядка и благоустройству в агрогородке Добрая, «столице» нынешних районных «Дожинок», и населенных пунктах Добровского сельского Совета.

Деньги, заработанные в день безвозмездного труда, необходимо перечислить до 28 июля 2017 года на расчетный счет Горецкого районного исполнительного комитета № 3641017840287 в ЦБУ № 708 филиала № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 700101949, код 546, (р/с с 4 июля 2017 г. — ВY61 АКВВ 3641 0178 4028 7730 0000, БИК-АКВВВY21714), назначение платежа — «денежные средства дня безвозмездного труда».

Они позднее будут направлены УКПП «Коммунальник» и Добровскому сельисполкому для проведения благоустройства в сельских населенных пунктах и в г. Горки.

Как известно, «великий комбинатор» Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способа отъема денег у населения. Складывается впечатление, что местные чиновники в районах Могилевской области великого комбинатора значительно переплюнули, – они предлагают не только поработать бесплатно, но ещё за это и заплатить. И способы для этого придумывают все новые и новые.

Напомним, что на 17 июня в Могилеве городскими властями также запланировано проведение субботника, на котором наведут порядок перед праздничными мероприятиями. Однако субботник в городе пройдёт без сбора денежных средств.


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