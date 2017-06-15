Минчанка рассказала о своем путешествии к диким племенам Папуа 3 15.06.2017, 15:46

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Белоруска побывала в местах, куда до сих пор не пришла цивилизация белого человека.

О «первобытном» укладе, отрезании пальцев и свободе от предрассудков цивилизации минчанка Татьяна рассказала изданию citydog.by.

«ВСЕГДА ТЯНУЛО ТУДА, ГДЕ НЕТ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

– Это была исключительная возможность. Я много путешествую в одиночку и всегда выбираю не туризм, а именно путешествия. До этого я уже была в юго-восточной Азии. А в Папуа меня влекла уникальность природы и существование «древнего мира» – всегда тянуло туда, где нет цивилизации.

Челлендж был уже в том, чтобы просто собраться в такую поездку – она требует колоссальной подготовки. Меня ждал безумно длинный перелет, огромный рюкзак за плечами и все-таки немалые денежные вложения. Билеты на самолет пришлось покупать за 5 месяцев до вылета: из Москвы – в Катар, оттуда – в Куала-Лумпур, затем – на остров Сулавеси и только оттуда на остров Папуа. А еще нужно было приготовиться к тому, что на три недели будут недоступны все средства связи.

Папуа – второй по величине остров после Гренландии. Он разделен на две части: на западе – индонезийская, на востоке – отдельное государство Папуа-Новая Гвинея. Мы были в индонезийской части.

Племена папуасов живут в долине Балием, у них даже есть фестиваль племен Дани, на который съезжаются туристы. Его проводят в городе, куда еще летают самолеты. Но там, скорее, ряженые, чем настоящие папуасы. Долина располагается вдоль одноименной реки, она протянулась где-то в 60 километров в длину и 20 в ширину. Вокруг – невысокие горы.

Мы долетели до города-порта Джаяпура, оттуда местным самолетом долетели в город Вамена.

Путешествовали вшестером, седьмым с нами шел проводник-путешественник Орест Белоус, один из основателей сообщества I Love Asia, которое устраивает путешествия с погружением в местную жизнь азиатских стран. Позже к нам присоединился местный индонезиец Удинг, который, как мы думали, должен был помочь нам общаться с местными. Но, выяснилось, что для папуасов он такой же «белый», как и мы.

Самолеты в Папуа – как автобусы в районных центрах. Они часто задерживаются, могут опаздывать на несколько часов. Когда мы все-таки прилетели, оказалось, что фестиваль перенесли из-за Рамадана, поэтому мы пошли вглубь острова.

Первый день ходьбы от Вамены мы еще наблюдали цивилизацию, а потом – дошли до резкой границы, где все закончилось – дальше только племена и первобытный уклад жизни. До намеченной нами деревни Суокосима местного племени Дани было три дня ходьбы.

В долине Балием живет около 400 000 человек. Считается, что племена разговаривают на 300 разных языках, большинство которых никак между собой не связаны. Это значит, что житель одного племени может совершенно не понимать папуаса из соседнего.

«МЕСТНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УБИЛИ ИЗ ЛУКА»

Папуа – это такое уникальное место, что там до сих пор открывают новые виды растений и живых существ. То, что происходит в глубине острова, все еще почти никому неизвестно. Человек осваивает это место всего лет 50, не больше.

До формирования Индонезии как современного государства в существующих границах, эта часть острова была неосвоенной нидерландской колонией.

Впервые о жизни в долине Балием человечество узнало в 1930-е годы. Над островом пролетал самолет, пилот которого увидел распаханные участки земли, но потом началась Вторая мировая, и никому не было дела до этой местности.

После войны на остров попадали британские и американские проповедники – так на острове появилось христианство, прививки, одежда и книги.

Миссионеры собирали описания местных традиций, обычаев, фольклора. Вместе с проповедниками в городах начали появляться школы, население становилось грамотным, люди начали заниматься чем-то еще, кроме жизни в хижинах и натурального хозяйства. Стала развиваться медицина, местным начали делать прививки – из-за этого сократилась смертность. Местные в среднем живут до 65 лет – в таких условиях это успех.

Индонезия как государство сформировалось только в 1960-х годах и стала тут же наступать на живущие в Папуа племена. Папуа богато природными ресурсами. Например, там самые крупные залежи меди на планете, кажется, самое крупное месторождение нефти в регионе, есть природный газ, уран и золото. Сейчас наступление цивилизации сводится к тому, что территории осваиваются геологами, а сами папуасы никак не вовлечены в процесс добычи ни ресурсов, ни «новой» жизни.

У папуасов даже есть свое сепаратистское движение, которое борется за независимость. В основном это люди из племен, которые живут ближе всего к цивилизации. Одно или два поколения этих племен – уже грамотные, понимают, что такое обувь, машины и материальные блага. И протестуют они как раз потому, что осознали, что их оставляют не у дел: все рабочие места все равно занимают индонезийцы. И землю их меняют и уничтожают.

В местных «гостиницах» нет горячей воды – все поливают себя холодной из ковша. Условия самые простые – не для туристов. Когда мы были в Вамене, узнали, что местного полицейского убили из лука. Даже специально купили местную газету со статьей об этом случае.

Вместе с цивилизацией в Папуа пришел и алкоголь. Папуасы оказались совершенно к этому не приспособлены. Там жили люди, которые никогда не сталкивались со средствами, изменяющими сознание – они чисты. Если папуас выпивает алкоголь, он становится агрессивным, не может понять, что с ним происходит.

Люди из ближайших племен приходят в города для обмена. У папуасов пока не сформировано отношение к деньгам, поэтому они предпочитают натуральный обмен. Те племена, что живут подальше, так и живут, занимаются сельским хозяйством. Возможно, очень скоро, через 30 каких лет там уже будет все иначе.

«БЫЛО ТАК ПЛОХО, ЧТО Я ПЛАКАЛА»

Дорога давалась тяжело. За плечами были тяжелые рюкзаки, и я то и дело начинала корить себя за каждую взятую про запас маечку. С собой несли палатки, еду, питьевую воду. Воду приходилось набирать, где придется, а пить ее можно было только через трубки с фильтрами. Нужно понимать, что племена селятся возле рек и ручьев и в этой воде они делают все: моются, поят свиней, набирают воду для полива и хозяйства. Экономить приходилось каждый глоток.

В первой деревне, где мы заночевали, я уже говорила: «Все, я остаюсь здесь, мне уже хватит, я и здесь получу погружение». Это, конечно, шутка. Естественно, нам хотелось общаться с местными, как и им с нами. И нам было даже не обязательно говорить, все было понятно на каком-то базовом интуитивном уровне.

Экстремальность этого путешествия только в том, что постоянно нужно быть собранным и думать, что ты делаешь и как, просчитывать каждый свой шаг. Если подвернешь ногу – ближайший врач в трех днях езды. Поэтому нужно быть аккуратным и ответственным за себя.

Из-за непригодной воды я сильно отравилась. Долго шли, вода у нас закончилась, и, увидев источник, мы сразу бросились к нему. Я запрыгнула в воду прямо в ботинках, решила освежиться и хотя бы прополоскать рот, не дожидаясь трубки с фильтром. Я сделала два глотка – и все.

Мы дошли до деревни, где остались ночевать в палатках. Мне было очень плохо. Я почти всю ночь пролежала, мучаясь от сильнейшего отравления. А на следующий день нужно было продолжать путь.

Идти было безумно тяжело, я тормозила всю группу. Поэтому ребята пошли вперед, а я шла вместе с Удингом, нашим индонезийским товарищем. Он даже посмеивался надо мной, говорил, чтобы я шла быстрее. Но мне было так плохо, что я в какой-то момент заплакала от досады и состояния, все вместе. Тогда он взял мой рюкзак и понес. Я чувствовала себя морально неловко, но смирилась. И именно это было преодолением себя.

«ПОБЕДИТЕЛИ БИТВЫ ДОЛЖНЫ СЪЕСТЬ УМЕРШЕГО ВРАГА»

В племенах живут необыкновенно чистые люди. У них есть верования в каких-то духов, но все основано на единении человека с природой: они бережно относятся ко всему, что их окружает. Но передать, как это на самом деле – сложно. Я это выражаю нашими категориями, а у них все это воспринимается совершенно на ином, возможно, именно таком правильном уровне.

Как и в любой культуре или цивилизации, в отношении религии, нужно вести себя открыто, уважительно относиться ко всему. Чем более деликатным будет твое поведение, тем быстрее тебя впустят. Наша задача как раз и была в том, чтобы проникнуться жизнью племен.

Я бы сказала, что папуасы – интеллигентные от природы. У них воспитанные дети. Когда мы приходили в новое племя, нас сразу же окружали дети, но они не трогали нас – рассматривали, фотографировались. Если угостить их конфетами, то они берут по одной и смотрят, чтобы всем досталось, старшие делились с младшими.

Папуасы в основном едят коренья и корнеплоды, вроде картошки. На деревьях растут мандарины и авокадо. У них есть свиньи, но убивают их очень редко – они эквивалент валюты для обмена.

У племен Дани есть легенда о том, как появились люди на Земле. Из пещеры вышли два охотника, они ходили и пытались найти добычу. Однажды им стало скучно – и тогда появились две женщины со свиньями. Заметьте, что папуасы сразу понимают понятие пар, ни о каком многоженстве речь не идет.

Мы с ребятами скинулись деньгами, чтобы увидеть ритуал закалывания свиньи. Ее убивают, стреляя из лука. На торжественную трапезу нас приняла одна большая семья. Свинью разделили пополам: половина предназначалась себе, половину – отдали нам, гостям. Готовили ее в «печи»: горячие камни и траву складывают слоями, а внутри запекают мясо. Честно говоря, оно только подогревается, почти не прожаривается. И, хоть я человек не брезгливый, но с трудом съела кусочек приготовленной свинины. Почти всю свою половину мы отдали детям – они были очень рады.

Папуасы всегда с нами здоровались, а мы выучили, как говорить «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер».Но у них не сформировано понимание денег: раньше у них были окаменелые ракушки вместо валюты. Они даже показывают единицу кулаком, а не пальцами, как мы, потому что окаменелость больше напоминает им кулак.

Распространено заблуждение, что папуасы – сплошь каннибалы. Это пошло из-за военных традиций Папуа. Воевали обычно до первой крови или до первой смерти. И считалось, что победители битвы должны съесть умершего врага. Поэтому это скорее церемониальная процедура, в жизни никто из них не ест человечину.

В племенах можно встретить женщин без пальцев. Когда в семье женщины умирает уважаемый мужчина, ей отрубают фалангу пальца. Но это не стоит воспринимать как варварство или издевательство. Это символ скорби, отметка о том, что они помнят.

У папуасов есть понятие голого тела. Они заводят мало детей, потому что понимают, что их нужно суметь выкормить. У них даже есть понятие запрета на секс после родов. Женщине дают время восстановиться. Даже есть наказание за принуждение к сексу после родов: этот период может длиться и год, и два, и три.

Одного папуаса мы угостили ментоловой конфеткой. Он нас поблагодарил и начал ее есть. И, несмотря на то, что папуасы – сдержанные люди, по его лицу было видно, как он погружается в этот вкус. Возможно, он пробовал что-то подобное впервые. Я наблюдала открытие с большой буквы, и для меня лично это было ну очень сокровенным и ярким моментом поездки.

Сколько еще в Папуа таких племен – не знает никто. Я могу говорить только о той части, где были мы, и, уверена, это будет совершенно не показательно для всего Папуа.

Интересно наблюдать за тем, как мало всего надо для жизни. Я никого не агитирую за дауншифтинг, просто отмечаю факт существования человека как биологической жизни на нашей планете. Прочувствовала абсолютное единение с природой, ощутила себя ее частью. Я много размышляла о том, кто такой «человек разумный». Это мы с вами или они, папуасы, или, может быть, мы все?

Возможно, мы сами растерялись во всей этой цивилизации? Кажется, мы отчасти потеряли это уникальное восприятие мира, больше не понимаем так физическое и ментальное.

То, что я осуществила эту поездку – для меня большое достижение. Это был выход за границы собственных представлений, за рамки своих возможностей. Это было путешествие не только во вне, в эту первобытную среду, но и вглубь самой себя. Кажется, после этой поездки я еще долго осмысляла саму себя, всех нас, нашу жизнь.