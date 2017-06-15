Как власти ввели частную собственность на землю для принцев

Как власти ввели частную собственность на землю для принцев5
- Павел Рос, «Салідарнасць»
- 15.06.2017, 16:07
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В Беларуси есть частная собственность, но не для всех.
Несколько лет назад, общаясь с представителем польского посольства в Минске, довелось услышать любопытное объяснение, почему инвесторы из Польши не спешат вкладывать деньги в Беларусь.
– Просто у вас нет частной собственности на землю, – веско заметил собеседник.
Далее он объяснил свою логику. К примеру, если в Польше человек купил землю и построил на ней даже маленькую фабрику, то ни один чиновник не сможет ее отобрать. Просто потому, что земля – это частная собственность, а частная собственность – это святое. Именно поэтому польские фермеры и бизнесмены уверены в завтрашнем дне.
В Беларуси же совершенно другая ситуация, которая отпугивает сотни добропорядочных инвесторов – вся земля в стране принадлежит государству. Во всяком случае, формально.
Усомниться в том, что в Беларуси нет частной собственности на землю – заставляют последние новости.
Так, по данным СМИ, в Беларуси обнаружился участок в Логойском районе площадью 32 квадратных километра, который через несколько фирм принадлежит семье наследного принца Абу-Даби.
Ранее же сообщалось, что «охотничьи угодья» в Логойском и Смолевичском районах, которые новые хозяева уже оградили забором, переданы государству Катар в аренду на 99 лет.
Выходит, что власти – не советуясь с народом, без всяких общественных слушаний или хотя бы консультаций в «парламенте» – взяли и передали огромные территории во владение иностранцам?
Такой подход как минимум говорит о том, что частная собственность на землю в Беларуси уже давно существует – правда, для очень узкого круга лиц знатного происхождения.
Павел Рос, «Салідарнасць»