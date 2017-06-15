Прекращено уголовное дело в отношении задержанного в Беларуси спортсмена Мурада Амриева 2 15.06.2017, 16:29

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Мурад Амриев

Чемпиона мира по ММА подозревали в использовании заведомо подложного документа.

Прекращено уголовное преследование чемпиона мира по версии ММА Мурада Амриева. Об этом tut.by сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

«Дознавателем ОП-3 УМВД РФ по г. Грозный в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), возбужденного по ч. 3 ст. 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Мурада Амриева Беларусь передала России 8 июня, пояснив это тем, что спортсмен находится в межгосударственном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте.

Сам Амриев утверждал, что его преследуют из-за брата, которого подозревают в покушении на высокопоставленного сотрудника МВД.

Не выдавать Амриева России просили родители Мурада и правозащитники. Все они говорили, что экстрадиция в Чечню несет смертельную угрозу для спортсмена.

После того как Амриева доставили в Чечню, его допросили по делу об использовании заведомо подложного паспорта и освободили под подписку о невыезде.