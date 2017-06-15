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Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары

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  • 15.06.2017, 16:42
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Фото: Reuters

Турки протестуют против ареста депутата Эниса Бербероглу.

Тысячи сторонников оппозиции вышли в четверг, 15 июня, на улицы Стамбула и Анкары чтобы выразить протест против ареста депутата, приговоренного к 25 годам тюрьмы за разглашение государственной тайны. В Анкаре оппозиционеры заявляют, что намерены маршем пройти до находящегося в 450 километрах Стамбула, пишет «Немецкая волна».

Депутата от Народно-республиканской партии (НРП) Эниса Бербероглу обвинили в том, что он передал в газету Cumhuriyet видеозапись осмотра грузовиков Национальной разведывательной организации (MIT), направлявшихся в Сирию с грузом вооружения. Бывший главный редактор издания и начальник бюро газеты в Анкаре уже получили в связи с публикацией многолетние сроки.

В четверг парламентская фракция НРП в знак протеста против приговора своему депутату покинула пленарное заседание парламента. Накануне, 20 мая, парламент Турции проголосовал за законопроект, лишающий депутатов неприкосновенности от уголовного преследования. Инициатором поправок выступила партия Реджепа Тайипа Эрдогана - правящая исламистско-консервативная Партия справедливости и развития (ПСР).

Это решение парламента вызвало волну критики в Европе и Германии. Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) отметил, что турецкий президент преследует цель "установить автократический режим, удобный для него самого".


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