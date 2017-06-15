Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности 5 15.06.2017, 16:59

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Марин Ле Пен

Европарламент проголосовал за лишение лидера «Национального фронта» депутатского иммунитета.

Европарламент в четверг, 15 июня, лишил лидера французской праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Тем самым евродепутаты удовлетворил запрос правоохранительных органов Франции по делу о клевете на мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Марин Ле Пен в телевизионном интервью в 2015 году обвинила его в финансировании исламистских организаций, пишет DW.

Тогда на вопрос, является ли Эстрози пособником исламистов, лидер «Национального фронта» ответила: «Кто помогает исламистским фундаменталистам укрепляться, распространять их идеи, увеличивать число сторонников, тот с точки зрения морали в определенном смысле их сторонник». Ле Пен обвиняла мэра Ниццы в крайне малой сумме аренды здания, в котором расположилась мечеть, финансируемая «Союзом исламских организаций Франции». Закрытия этого объединения «Национальный фронт» добивается уже долгое время.

Решение об окончательном лишении Марин Ле Пен иммунитета не связано с другим запросом француской прокуратуры - по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников «Национального фронта» в качестве помощников политика в Европарламенте.

Накануне Европарламент лишил иммунитета отца Марин Ле Пен, основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена за его расистские высказывания.