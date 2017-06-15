Стало известно, когда откроют новые четыре станции минского метро 3 15.06.2017, 17:05

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Принято считать, что четыре станции третьей ветки столичного метро откроются для пассажиров в 2019 году.

Но как оказалось, это произойдет на год позже. Почему — tut.by рассказал гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский.

Сроком окончания строительства станций «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» называется 2019 год. О сдаче метро в этот срок пишут в том числе и в объявлениях по продаже квартир, преподнося это как бонус.

Гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский поясняет — в 2019 году заканчивают строить тоннели.

— А все хотят слышать, что это заканчивают строить метро. А ведь нам после окончания строительства тоннелей как минимум нужно восемь месяцев для того, чтобы положить рельсы, пустить испытательные поезда и отработать все системы безопасности.

По актуальным планам тоннели новой линии метро будут готовы к концу 2019 года, а для пассажиров станции откроют в 2020-м.

— Я думаю, что это будет конец 2020 года. Все будет зависеть от того, как будут идти работы. Например, на этом котловане (в районе нынешней «Фрунзенской». — Прим.) мы споткнулись месяца на четыре по времени, потому что здесь очень сложная геология.

Из-за этого и сейчас в котловане идут работы по укреплению стен прядевыми анкерами длиной 22 метра. Проще говоря, стену прибивают к грунту 22-метровыми гвоздями.

— И эта работа выбивает нас из графика. Мы не предполагали, что это будет так сложно.

Журналисты поистересовались, можно ли ускорить работу увеличением финансирования. «Деньги есть, и деньги здесь ни при чем», — поясняет глава «Минскметростроя».