Независимого журналиста оштрафовали за фото с погранперехода 5 15.06.2017, 17:14

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Заместитель начальника гомельской таможни оштрафовал Кастуся Жуковского на $575.

Сегодня заместитель начальника Гомельской таможни по правоохранительной работе Василий Чайковский признал активиста и журналиста-фрилансера Кастуся Жуковского виновным в незаконном фотографировании на территории погранперехода «Новая Гута» и вынес максимально возможный по статье 23.32 КоАП (нарушение режима в пункте пропуска через госграницу) штраф – 50 базовых величин или 1 150 белорусских рублей, сообщает gomelspring.org.

С постановлением активист не согласился и уже обжаловал внесудебный штраф в государственном таможенном комитете.

Напомним, 28 апреля Кастусь Жуковский вместе с родителями Героя Украины Михаила Жизневского возвращались из Киева на своем автомобиле и в пункте пропуска «Новая Гута» им устроили углубленный таможенный досмотр. Их автомобиль загнали в бокс для тщательной проверки, где Кастусь и снял на мобильник свой автомобиль.

«В ходе проведения ежедневного мониторинга СМИ и информационных ресурсов, размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет отделом идеологической работы Гомельской таможни на сайте радио Свобода было обнаружено фото бокса углубленного досмотра таможни, сделанное Кастусем Жуковским», - написал в протоколе Чайковский.

Таможенники считают, раз закон о госгранице запрещает фотографирование в пунктах пропуска, значит граждане, которые стоят в очередях и снимают на мобильники происходящее вокруг, совершают правонарушения.

Иной точки зрения придерживается сам Жуковский. По его мнению, нельзя повсеместно все запрещать, ведь можно дойти до абсурда и начать наказывать за фото с туалета погранперехода. – «Любое ограничение прав граждан мало прописать в законе, как это делается у нас, нужно еще доказать, для какой цели оно применяется. Если государство беспокоится за свою безопасность, так самой большой угрозой для этой безопасности являются как раз таки повсеместные нарушения прав человека, а не фото какого-то бокса на таможне!», - заявляет Кастусь Жуковский.

Правозащитник Леонид Судаленко обращает внимание на максимально возможное взыскание, хотя у Жуковского на иждивении находится малолетний ребенок, что уже само по себе является смягчающим вину обстоятельством.

«Законодатель установил запрет фото на госгранице, следовательно, применяя этот запрет на практике, на государственных агентах всякий раз лежит обязанность доказать, для достижения каких легитимных целей введен этот запрет. В кейсе Жуковского это не сделано, следовательно, можно ставить вопрос о нарушении права получать и распространять информацию», - говорит юрист.